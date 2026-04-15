Ball salva la temporada, los Hornets vencen a Miami

Charlotte, NC.- Aunque fue necesario un final de infarto, los Charlotte Hornets lograron imponerse al Miami Heat por 127-126 en la prórroga del partido de repechaje de la Conferencia Este del martes 14 de abril por la noche, ante un público eufórico en el Spectrum Center. Ahora, están a tan solo una victoria de poner fin a la sequía de playoffs más larga de la NBA.

Jugadores destacados LaMelo Ball lideró a todos los jugadores en anotación (30 puntos con 12 de 31 tiros) y asistencias (10), además de cinco rebotes y un +15 en el +/- en 40 minutos. Miles Bridges (28) y Brandon Miller (23) anotaron 20 puntos cada uno y encestaron 5 de 10 triples, mientras que Coby White aportó 19 puntos desde el banquillo, 14 de ellos en el tercer cuarto. Moussa Diabate sumó ocho puntos y 14 rebotes, ocho de ellos ofensivos.

Davion Mitchell igualó su récord personal con 28 puntos en 12 de 24 tiros en la derrota, poniendo fin a la racha de tres años de Miami avanzando del Play-In Tournament. Andrew Wiggins (27) y Tyler Herro (23) estuvieron justo detrás del exjugador de Baylor Bears en la tabla de anotadores. Después de que el Heat perdiera al pívot Bam Adebayo por una lesión en la parte baja de la espalda a mediados del segundo cuarto, el pívot titular Kel’el Ware apenas abandonó la cancha, terminando con 12 puntos en 5 de 12 tiros, dos triples, 19 rebotes (máximo del partido) y cinco tapones (máximo del partido) en 42 minutos.

Punto de inflexión Hubo muchos en este partido, cada uno más loco que el anterior. Con los Hornets abajo por cinco puntos y a menos de cuatro minutos del final del tercer cuarto, White se encendió y anotó los últimos 11 puntos, incluyendo tres triples, el último de ellos sobre la bocina, como parte de una racha de 15-4 de Charlotte para cerrar el período. Miami respondió con una racha de 12-0 en el último cuarto, pero los Hornets devolvieron el servicio con una racha de 7-0 para empatar el partido a 102-102 con 4:27 por jugar. Ambos equipos continuaron intercambiando triples, con Miami poniéndose tres puntos arriba tras un par de tiros libres de Herro en los últimos minutos. Con 13 segundos para trabajar, White rápidamente encestó un triple bien defendido justo frente al banquillo de Miami para enviar el partido a la prórroga.

Más tarde, con Charlotte arriba por cinco puntos y solo 26 segundos para el final de la prórroga, Herro encestó un triple desde la esquina izquierda tras un pase de banda para acercar al Heat a dos puntos. La presión de Miami forzó una pérdida de balón de Ball, quien inadvertidamente empeoró el error al cometer falta sobre Herro en un intento de triple. Después de que Herro encestara los tiros libres que les dieron la ventaja, Ball se redimió al superar a Jamie Jaquez Jr. para anotar la bandeja ganadora. Sin tiempos muertos y con solo cinco segundos restantes, Mitchell intentó un tiro a tablero de costa a costa, pero Bridges lo bloqueó sobre la bocina.

Sobrevivir y avanzar

En el formato de eliminación directa del Play-In Tournament, a veces todo se reduce a hacer lo que sea necesario para seguir luchando. Los Hornets hicieron precisamente eso y ahora intentarán convertirse en el quinto equipo en avanzar a los Playoffs de la NBA tras ganar varios partidos de repesca (Memphis – 2021, Atlanta/Nueva Orleans – 2022, Miami – 2025).

Varias jugadas decisivas que salvaron la temporada

Charlotte ha tenido dificultades para ganar partidos decisivos esta temporada, terminando con el cuarto peor porcentaje de victorias de la liga (10-18, .351), mientras que Miami ocupó el puesto 13 ( 17-16, .515). Desde el triple de White hasta la bandeja de Ball, pasando por el bloqueo de Bridges y todo lo demás, los Hornets necesitaron cada jugada posible para conseguir esta victoria.

Superando una mala noche de rodaje

White, Bridges y Miller combinaron para encestar 15 de 28 triples (54%), pero el resto del equipo de Charlotte tuvo un pésimo desempeño, con solo 3 de 28 (11%), para un total de 18 de 56 (32%). Los Hornets disimularon algunas de sus deficiencias cometiendo solo ocho pérdidas de balón que resultaron en 11 puntos para Miami y capturando 17 rebotes ofensivos para 25 puntos de segunda oportunidad.

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