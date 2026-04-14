Sentencian a 13 personas por peleas de perros en Indiana

Indianápolis.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que trece acusados recibieron sentencias de prisión por su participación en una red de tráfico de drogas y peleas de perros en el centro de Indiana.

En un comunicado, explicaron que la operación, desmantelada tras una investigación del FBI y la DEA iniciada en 2023, resultó en el rescate de más de 100 perros y el decomiso de armas de fuego, narcóticos y parafernalia para el entrenamiento de animales de combate.

CASE UPDATE from @FBIIndianapolis: 13 Members of Armed Drug Trafficking and Dog Fighting Ring Sentenced In 2023, investigators uncovered a large‑scale dog‑fighting and illegal gambling operation based in Indianapolis during the course of a broader drug trafficking investigation.… pic.twitter.com/AikunPlOQA — FBI (@FBI) April 14, 2026

Las sentencias serán dependiendo del rol de implicados

Detallaron que las sentencias varían desde tiempo servido hasta más de 5 años de prisión, dependiendo del rol de los implicados, que incluía desde árbitros y entrenadores hasta responsables de logística.

Ver más: Dos traficantes de metanfetaminas condenados a prisión

Acotaron también que las evidencias recuperadas de teléfonos móviles mostraron videos de encuentros extremadamente violentos donde los animales sufrían lesiones graves o eran sacrificados por su bajo rendimiento en las peleas.

Al respecto, el fiscal, Tom Wheeler, vinculó estas actividades con otros delitos graves como el juego ilegal y el tráfico de drogas, subrayando que el maltrato animal suele ser un precursor de la violencia contra las personas.

Por último, indicaron que actualmente, los perros rescatados se encuentran en un programa especializado de rehabilitación para facilitar su adopción.

El gobierno federal reafirmó su prioridad de desmantelar estas organizaciones criminales que explotan animales para beneficio económico, asegurando justicia para las comunidades afectadas.

Video: Charlotte Latino Film Festival regresa del 16 al 26 de abril