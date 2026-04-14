Charlotte, NC.- Sandis Vilmanis ha estado muy ocupado. En su segunda temporada como profesional, ha sido una estrella de Los Checkers, debutó en la NHL y representó a su país en los Juegos Olímpicos, todo en el lapso de seis meses.

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Para este joven de 22 años, sin embargo, todo se reduce al mismo enfoque.

«En cada partido, simplemente te preparas para jugar con intensidad, dar lo mejor de ti y jugar un hockey sencillo», dijo Vilmanis.

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Todo lo que el joven delantero ha acumulado esta temporada se ha visto reflejado desde que se reincorporó a los Checkers el 7 de marzo, con 16 puntos en 15 partidos.

«Solo confianza», dijo Vilmanis sobre la clave de su buen juego. «Estuve allí [en la NHL], estuve en los Juegos Olímpicos, lo pasé genial compartiendo con buenos jugadores y aprendiendo de ellos. Simplemente intenté aplicar todo lo que aprendí de ellos a mi juego aquí y jugar mi mejor hockey».

Esa racha espectacular en Charlotte incluye un esfuerzo récord el domingo por la noche contra Hershey, cuando Vilmanis se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en anotar cuatro goles en un solo juego.

«Ha sido un gran jugador y una gran historia», dijo el entrenador de los Checkers, Geordie Kinnear, después de la victoria. «El año pasado llegó y realmente dio un paso al frente en los playoffs para nosotros, y luego obviamente fue a los Juegos Olímpicos y fue a la NHL por primera vez y tuvo un impacto positivo allí, luego regresó y honestamente no perdió el ritmo».

Recorrer la vertiginosa temporada de Vilmanis hasta el principio nos lleva de vuelta a la Ciudad Reina. Después de una campaña de novato en la que ocupó el décimo lugar en el equipo con 27 puntos en 61 juegos cuando tenía 20 años, Vilmanis saltó a 19 puntos en los primeros 31 juegos de esta temporada, asegurándose una parte del liderazgo del equipo en ese momento el 5 de enero.

Cinco días después, recibió la llamada de Florida.

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“Cuando recibí la noticia, me quedé sin palabras”, dijo Vilmanis sobre su convocatoria. “Fue increíble”.

Vilmanis se unió a los Panthers en Ottawa esa noche para su debut en la NHL y causó una gran primera impresión.

“Se ganó a algunos admiradores en el vestuario porque pensé que jugaba con intensidad, pero no jugaba para no cometer errores”, dijo el entrenador de Florida, Paul Maurice, al sitio web de los Panthers después del partido .

El joven delantero se ganó un lugar en la alineación de Florida a partir de ahí, apareciendo en cada uno de los siguientes 14 partidos del equipo.

La NHL hizo una pausa en su calendario en ese momento por los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, no fue un gran descanso para Vilmanis, ya que cruzó el Atlántico para la siguiente etapa de su viaje: representar a su país natal en el escenario internacional más importante.

Tras la reanudación del calendario de la NHL, Vilmanis regresó directamente a la alineación para los siguientes cinco partidos de Florida, y luego fue devuelto a Charlotte.

Esta temporada ha llevado a Vilmanis por todo el mundo, lo ha enfrentado a los oponentes más fuertes y ha mostrado su talento. Pero el trabajo aún no ha terminado para el joven letón.

Vilmanis está listo para asegurarse de que esta no sea la última vez que el mundo del hockey escuche su nombre.

Con información de Los Checkers

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