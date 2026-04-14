Raleigh, NC.- El comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció la reprogramación de la audiencia relacionada con la propuesta de incremento en las tarifas de seguros de vivienda. La nueva fecha quedó fijada para el 6 de julio, luego de que la sesión inicial estuviera prevista para el 4 de mayo.

La decisión responde al avance en las negociaciones entre el Departamento de Seguros y la Oficina de Tarifas del estado. “El Departamento de Seguros y la Oficina de Tarifas de Carolina del Norte han logrado avances en la negociación de un acuerdo”, afirmó Causey. El funcionario explicó que ambas partes requieren más tiempo para concretar los detalles finales.

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La propuesta en discusión plantea un aumento promedio estatal del 68,3% en las tarifas de seguros de vivienda. La Oficina de Tarifas de Carolina del Norte, entidad que representa a las compañías aseguradoras y opera de forma independiente al Departamento de Seguros de Carolina del Norte, presentó esta solicitud el 30 de octubre de 2025.

El esquema propuesto contempla una aplicación escalonada. Durante el primer año, se plantea un incremento promedio del 28,5%, con entrada en vigor prevista para el 1 de julio de 2026. Para el segundo año, el ajuste adicional alcanzaría un 30,9%, con implementación proyectada para el 1 de julio de 2027.

Las autoridades indicaron que la audiencia solo se realizará si ambas partes no logran cerrar un acuerdo antes de la nueva fecha establecida. Este proceso forma parte de los mecanismos regulatorios que buscan equilibrar los intereses de las aseguradoras y los consumidores.

El debate se centra específicamente en las pólizas de seguro de vivienda tipo “dwelling”, que difieren de los seguros tradicionales para propietarios. Estas coberturas se orientan principalmente a inmuebles no ocupados por sus dueños, como propiedades de alquiler, inversiones inmobiliarias o viviendas de uso no permanente, siempre que no superen las cuatro unidades habitacionales.

El antecedente más reciente de una solicitud similar se registró en julio de 2023. En esa ocasión, la Oficina de Tarifas propuso un aumento promedio estatal del 50,6%. Sin embargo, tras un proceso de negociación, las autoridades y el sector asegurador acordaron un ajuste significativamente menor, que se fijó en un incremento total del 8%.

La reprogramación de la audiencia refleja la complejidad del proceso y la necesidad de alcanzar consensos en un tema que impacta directamente en el costo de vida de miles de residentes en Carolina del Norte.