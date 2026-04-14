Pineville, NC.- La ciudad de Pineville se prepara para recibir a residentes y visitantes en un evento comunitario que celebra la llegada de la primavera con una propuesta recreativa y cultural totalmente gratuita, pero con registro previo. El encuentro tendrá lugar el sábado 9 de mayo, entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, en el césped del ayuntamiento.

La jornada propone un ambiente relajado al aire libre, donde los asistentes podrán disfrutar de un picnic colectivo en un entorno pensado para compartir en familia o con amigos. Los organizadores dispondrán mantas de picnic para el público, aunque también invitan a los participantes a llevar sus propios elementos para personalizar su espacio.

El evento incluirá presentaciones musicales en vivo a cargo de la artista Ellie Morgan, quien aportará un componente acústico y dinámico a la experiencia. La programación también contempla una oferta variada de bebidas y productos artesanales, con la participación de Middle James Brewing Company, que ofrecerá opciones de cerveza y vino para los asistentes.

En el área gastronómica, varios emprendimientos locales formarán parte de la actividad. Entre ellos destacan Bentley’s Buds & Brews y Smart Eatz, que presentarán menús diseñados para el formato de picnic. También participará Cured Creations con propuestas de charcutería, mientras que Carolina Scoops ofrecerá opciones de helados para complementar la experiencia.

El evento incorporará además un espacio de mercado con productos artesanales y piezas artísticas. Iniciativas como Handcrafted Market CLT y Queen City Art Collective exhibirán creaciones locales, promoviendo el talento regional y el comercio independiente.

Para quienes buscan una actividad creativa, AR Workshop Pineville ofrecerá kits de acuarela, lo que permitirá a los asistentes desarrollar actividades artísticas durante la jornada.

El picnic coincide con la celebración del Día de la Madre, lo que refuerza su carácter familiar y lo posiciona como una alternativa para compartir en un ambiente distendido. La entrada será gratuita, lo que facilita la participación de un público amplio.

La iniciativa refleja el interés de la comunidad por promover espacios de encuentro al aire libre, combinando entretenimiento, gastronomía y cultura en un entorno accesible para todos.

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