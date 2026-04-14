Melania Trump anuncia préstamo internacional de Whistler a Europa

Washington.- La Primera Dama, Melania Trump, anunció que la obra maestra Nocturne, de James McNeill Whistler, será cedida temporalmente por la Casa Blanca para una exhibición histórica en Europa.

Así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado, en donde indicó que la pieza formará parte de una retrospectiva integral organizada por el Tate Britain y el Van Gogh Museum, marcando la primera exposición de carrera completa dedicada al pintor estadounidense en suelo europeo en tres décadas.

Al respecto, la Primera Dama, Melania Trump destacó la importancia de compartir el talento artístico de Estados Unidos con la comunidad internacional, calificando a Whistler como uno de los más grandes exponentes del arte del país.

Es de mencionar, que la Casa Blanca destacó que este préstamo es considerado excepcionalmente raro, ya que la Colección de la Casa Blanca suele compartir sus obras únicamente con instituciones nacionales selectas como el Smithsonian.

Ver más: Melania Trump exige el cese de difamaciones para las víctimas de Epstein

Se tiene previsto su lanzamiento en Londres

Por otro lado, la Casa Blanca, resaltó que el anuncio se produce tras la reciente cena de gala ofrecida por el Presidente y la Primera Dama al Rey Guillermo Alejandro y la Reina Máxima de los Países Bajos.

En este sentido, la exhibición itinerante tiene previsto su lanzamiento en Londres, Ámsterdam y Washington en mayo de 2026, asegurando que los amantes del arte de diversos continentes puedan apreciar la obra.

Por último, se informó que Nocturne será retirada de la Sala de Tratados para cumplir con este compromiso cultural. Una vez finalizada la gira internacional, la pintura será reintegrada a la colección permanente de la Casa Blanca en el verano de 2027.

Video: Lo que debes saber antes de comprar en Marketplace o en Redes Sociales.