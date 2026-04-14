Los Tri-O regresan con su nuevo álbum «Orgánico»

Miami.- El emblemático grupo de boleros Los Tri-O, integrado por Esteban, Manuel y Juan M, anunció el lanzamiento de «Orgánico», una producción discográfica que apuesta por la pureza del sonido acústico.

En un comunicado de prensa de EB Public Relations, destacaron que tras recuperar legalmente su nombre hace una década, la agrupación presenta un proyecto donde las armonías vocales y el requinto recuperan el protagonismo absoluto, alejándose de los artificios digitales para ofrecer una experiencia musical honesta y cálida que busca trascender las tendencias actuales.

El álbum, producido por el ganador del Grammy Latino Jhon H. Ubaque ‘Dartagnan’, incluye siete temas que recorren clásicos como «Amnesia», «Sabor a mí» y «No me queda más».

De la misma manera, destaca una versión en guaracha de «Dile que por mí no tema», pieza que el grupo interpretó originalmente para Celia Cruz, y el tema inédito «Y si decides», compuesto por la primera voz del grupo, Esteban Louis. Con esta selección, Los Tri-O logran equilibrar el respeto por la tradición del bolero con una propuesta contemporánea y cercana.

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Tres premios Latin Billboard

Por otro lado, señalaron que con una trayectoria que incluye tres premios Latin Billboard y múltiples nominaciones al Grammy Latino, el grupo reconoce el reto de mantenerse vigente en la era de TikTok y los géneros emergentes.

«Apostamos a nuestros oyentes de siempre y a un género que trasciende generaciones», afirmaron los integrantes. Este regreso no solo celebra su legado, sino que cierra un ciclo artístico con su productor, quien inició su carrera junto a ellos a finales de los años 90 en México, consolidando una complicidad musical histórica.

En este sentido, acompañando al álbum, el grupo presenta un formato audiovisual de larga duración que captura la esencia del proceso de grabación. En este video, se puede apreciar la ejecución íntima de las voces junto al contrabajo y las guitarras en un entorno que refuerza el concepto de música hecha sin artificios.

Con «Orgánico», Los Tri-O reafirman su identidad y compromiso con el sonido auténtico que los llevó a colaborar con leyendas como Juan Gabriel y Armando Manzanero, entregando una obra de factura impecable para los amantes del género.

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