Florida implementará distintivo de estatus migratorio en licencias de conducir

Tallahassee.- – El gobernador Ron DeSantis firmó oficialmente la ley HB 991, denominada Florida SAVE Act, la cual establece que todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado deben mostrar el estatus migratorio del titular.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a partir del 1 de enero de 2027, las personas que no posean la ciudadanía estadounidense, incluyendo residentes legales permanentes, portarán de forma visible la marca “NC” (no ciudadano) en el anverso del documento.

Esta medida busca, según el ejecutivo estatal, evitar que personas no aptas se registren en el padrón electoral.

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De la misma manera, se conoció que la normativa, impulsada por la mayoría republicana en el Congreso estatal, también introduce restricciones significativas en los centros de votación al eliminar las credenciales estudiantiles y las tarjetas de comunidades de retiro como formas válidas de identificación para sufragar.

La ley HB 991 en Florida promulgada por el gobernador Ron DeSantis contempla que las licencias de conducir incluyan el estatus migratorio. Defensores de derechos de inmigrantes la consideran una medida de control, mientras que un abogado de inmigración advierte posibles riesgos. pic.twitter.com/IJddizlTSc — N+ UNIVISION ORLANDO (@nmasunivORL) April 14, 2026

Organizaciones demandan medida

DeSantis defendió estos cambios argumentando que las identificaciones universitarias no acreditan la ciudadanía ni la residencia legal, pilares que considera fundamentales para garantizar la integridad de las elecciones en Florida y prevenir cualquier brecha de fraude.

🪪 A partir de 2027 las licencias de conducir en Florida indicarán estatus migratorio de cada conductor.https://t.co/qjGKfBTfWd — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 14, 2026

Por otro lado, diversas organizaciones de derechos civiles presentaron demandas federales contra la ley, alegando violaciones a la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU. Los sectores opositores, encabezados por legisladores demócratas, sostienen que la exclusión de documentos como los carnés universitarios producirá un efecto disuasorio en el voto joven.

Además, señalan que la ley es innecesaria, dado que las leyes vigentes ya prohíben el voto de no ciudadanos y los casos de irregularidades detectados son mínimos en comparación con el total de electores.

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