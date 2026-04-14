Fallece migrante mexicano bajo custodia de ICE en Luisiana

Luisiana.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el fallecimiento de un migrante indocumentado que se encontraba bajo custodia en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana.

En un comunicado identificaron al migrante como Alejandro Cabrera Clemente, un ciudadano mexicano de 49 años.

Explicaron que el personal del centro halló a Cabrera inconsciente e inició maniobras de emergencia. A pesar de ser trasladado en ambulancia al Winn Parish Medical Center (WPMC), los médicos del centro hospitalario declararon su deceso tras agotar los esfuerzos de reanimación.

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Había entrado hace más de 25 años a EE.UU.

De la misma manera, señalaron que Cabrera Clemente había ingresado a los Estados Unidos de manera irregular hace más de 25 años y contaba con un historial de condenas por conducta desordenada, posesión de drogas y violación de libertad condicional, además de cargos pendientes por violencia doméstica.

Además, señalaron que su arresto por parte de ICE se produjo el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y fue transferido al centro de Luisiana cinco días después, donde permanecía a la espera de sus procedimientos de remoción ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración.

En este sentido, ICE informó que inició los protocolos de notificación oficial al Congreso, a organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación, cumpliendo con los requisitos de la Ley de Apropiaciones del DHS de 2018.

Por último, la agencia subrayó que todos los informes detallados sobre muertes en custodia son publicados en su sitio web oficial en un plazo de 90 días, garantizando la transparencia sobre las circunstancias de los hechos y la atención médica previa recibida por el detenido.

Al mismo tiempo reiteraron su compromiso con la seguridad y el trato humano de las personas bajo su custodia, destacando que cada individuo recibe evaluaciones de salud completas en las primeras horas de su llegada. El sistema de atención incluye servicios dentales, de salud mental y atención de emergencia las 24 horas.

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