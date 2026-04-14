EE.UU. impulsa la energía nuclear en el espacio

Washington.- La Oficina de Política Científica y Tecnológica (OSTP) de la Casa Blanca, bajo la dirección de Michael Kratsios, anunció el lanzamiento de la Iniciativa Nacional para la Energía Nuclear Espacial de los Estados Unidos.

En una publicación de Kratsios en sus redes sociales indicó que esta estrategia, establecida mediante el memorando NSTM-3, busca dar cumplimiento a la Orden Ejecutiva 14369 del presidente Trump, orientada a asegurar la superioridad estadounidense en el espacio mediante el despliegue de reactores nucleares en la superficie lunar y en órbita para finales de esta década.

Nuclear power will make sustained human presence in space possible. We will survive the lunar might, endure Martian sandstorms, and venture into the stars. 🚀🇺🇸 https://t.co/60qhmAkdzJ pic.twitter.com/6gZNF7WL7j — Director Michael Kratsios (@mkratsios47) April 14, 2026

De la misma manera, destacó que la energía nuclear es el pilar fundamental para permitir una presencia humana sostenida fuera de la Tierra. Según el documento oficial, el objetivo principal es tener un reactor nuclear de superficie listo para su lanzamiento en 2030, lo que permitirá a las misiones estadounidenses sobrevivir a la gélida noche lunar, resistir las intensas tormentas de arena de Marte y proporcionar la potencia necesaria para la exploración científica, el comercio espacial y la defensa nacional.

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Será una coordinación con las agencias federales

Por otro lado, señalaron que la iniciativa establece una coordinación directa entre los departamentos y agencias federales para acelerar el desarrollo tecnológico.

«Sobreviviremos a la noche lunar, resistiremos las tormentas de arena marcianas y nos aventuraremos a las estrellas», afirmó Kratsios, subrayando que la autonomía energética que ofrecen los sistemas nucleares es superior a las limitaciones de la energía solar en misiones de larga duración.

Por último, el memorando proporciona la guía necesaria para que las agencias implementen estos objetivos con carácter prioritario. Con este despliegue, el gobierno busca no solo expandir los límites de la exploración humana, sino también fomentar un entorno comercial robusto en el espacio profundo.

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