Dos traficantes de metanfetaminas condenados a prisión

Asheville, NC.- Sentenciaron a dos traficantes de metanfetaminas de Asheville a prisión, anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Jennifer Fox, de 45 años de edad y residente de Asheville, recibió condena de 139 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada. Michael Isaac Robinson, de 47 años de edad y también residente de Asheville, recibió sentencia de 120 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad condicional con supervisión.

Two Asheville area methamphetamine traffickers sentenced to prison.

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Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio de Fox, a partir de julio de 2022, las autoridades comenzaron a investigar las actividades de narcotráfico de Fox y Robinson en Asheville y sus alrededores.

Los investigadores descubrieron que los acusados ​​suministraban metanfetamina a una red de distribuidores locales. La investigación reveló que Fox y Robinson vendían metanfetamina desde la residencia de Fox en Asheville y otros lugares. Según las pruebas presentadas en el juicio y los testimonios de los testigos, los acusados ​​traficaban con cantidades de metanfetamina del orden de un kilogramo, vendiendo al menos medio kilo cada dos semanas, y mantenían un local destinado al tráfico y almacenamiento de sustancias controladas.

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Las pruebas demostraron además que Fox y Robinson poseían 412 gramos de metanfetamina y aproximadamente 180 gramos de marihuana, almacenados en un compartimento secreto en la casa de Fox. Durante la investigación, las autoridades también encontraron 26.211 dólares estadounidenses en efectivo dentro de una caja fuerte en la residencia de Fox.

El 9 de abril de 2025, Robinson se declaró culpable de posesión con intención de distribuir metanfetamina. El 5 de agosto de 2026, un jurado federal declaró a Fox culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina y de complicidad en la posesión con intención de distribuir metanfetamina.

Ambos acusados ​​se encuentran bajo custodia federal y serán transferidos a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones una vez que se designe un centro penitenciario federal.

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El fiscal federal Ferguson agradeció a la Administración para el Control de Drogas y a la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte por su investigación del caso, y a la Oficina del Sheriff del Condado Buncombe por su ayuda.

La fiscal adjunta especial Annabelle Chambers, de la Fiscalía Federal de Asheville, llevó el caso. Chambers es fiscal estatal del Distrito Judicial 43 y está por el fiscal de distrito Ashley Welch para ejercer como fiscal adjunta especial en la Fiscalía Federal de Asheville. Chambers tiene habilitación para ejercer la abogacía tanto en tribunales estatales como federales. El cargo de fiscal adjunta especial refleja la colaboración entre el Distrito Judicial 43 y la Fiscalía Federal. Este cargo contribuye a garantizar el enjuiciamiento eficaz y riguroso de los casos federales que afectan a los condados del Distrito Judicial 43.

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