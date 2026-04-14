Demandan a Connecticut por políticas santuario

Washington.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda federal contra el estado de Connecticut, el gobernador Lamont y la ciudad de New Haven para impugnar las políticas santuario que interfieren con la aplicación de las leyes de inmigración.

En un comunicado, indicaron que la demanda se centra específicamente en el llamado «Trust Act», alegando que estas normativas permiten la liberación de criminales peligrosos en las comunidades locales.

Indicaron que estas políticas son ilegales y están invalidadas por la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los EE.UU.

Al respecto, el fiscal general Adjunto, Brett Shumate, que las comunidades han «pagado el precio» de estas medidas y la demanda busca poner fin al desafío abierto a la ley federal.

Yesterday, the Justice Department filed a lawsuit against Connecticut, Governor Lamont, Attorney General Tong, the City of New Haven, and Mayor Elicker to challenge the State’s and City’s sanctuary policies that interfere with the federal government’s enforcement of immigration… pic.twitter.com/TwyZKVVDiR — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 14, 2026

Otros estados también están demandados

Por otro lado, el Departamento de Justicia, indicó que este caso en el Distrito de Connecticut se suma a una serie de acciones legales similares emprendidas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Boston y Chicago.

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Reiteraron que el objetivo de la administración es desmantelar las barreras estatales que impiden la cooperación con los agentes federales de inmigración.

Asimismo, la demanda alega que el esfuerzo intencional de obstrucción por parte del estado y la ciudad pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

En este sentido, el Departamento de Justicia reiteró que continuará persiguiendo legalmente a cualquier jurisdicción que mantenga políticas de protección a inmigrantes con antecedentes penales.

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