Charlotte, FC.- El Charlotte FC enfrenta una semana clave tras su reciente derrota en casa y antes de iniciar una exigente agenda competitiva. El equipo disputará su próximo compromiso el miércoles 15 de abril por la noche a las 8.30 p.m. ante el Charlotte Independence en el marco de la US Open Cup. Posteriormente, comenzará una gira de tres partidos como visitante en la liga, con inicio en Nueva York el próximo fin de semana.

El conjunto de Charlotte llega a este tramo tras caer 1-2 frente al Nashville SC en un encuentro donde mostró capacidad de reacción, aunque sin lograr revertir el resultado. El equipo visitante abrió el marcador en el minuto 14 con una destacada acción del mediocampista Edvard Tagseth, quien ejecutó un potente remate de zurda que superó al guardameta Kristijan Kahlina.

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Nashville amplió la ventaja en el minuto 62 tras un disparo de Patrick Yazbek que desvió en un defensor de Charlotte y terminó dentro de la portería. La jugada complicó aún más el panorama para el equipo local, que buscaba reaccionar ante su afición.

Charlotte tuvo una oportunidad clara para descontar apenas dos minutos después. Idan Toklomati generó un penalti que pudo cambiar el rumbo del partido. Sin embargo, el portero Brian Schwake detuvo el disparo y mantuvo la ventaja para su equipo.

El conjunto local no bajó la intensidad en los minutos finales. Archie Goodwin logró convertir un penalti en el minuto 90, lo que renovó las esperanzas de empate en el tiempo añadido. A pesar del impulso anímico y la presión ofensiva en los últimos instantes, Charlotte no consiguió marcar el gol que habría igualado el encuentro.

El partido también marcó un hito para el club con el debut en la MLS del joven Rodolfo Aloko, quien ingresó al campo en el minuto 83. El jugador firmó recientemente su contrato con el primer equipo tras su paso por el Crown Legacy FC, lo que refleja la apuesta de la institución por el desarrollo de talento joven.

Ahora, el equipo buscará reenfocar su rendimiento en la competencia copera antes de afrontar su gira fuera de casa, en un calendario que pondrá a prueba su capacidad de recuperación y consistencia en la temporada.