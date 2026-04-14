Capturan a dos sospechosos por robo armado cerca de escuela

Monroe, NC.- Autoridades de seguridad en Carolina del Norte lograron la detención de dos individuos señalados por su presunta participación en un robo a mano armada ocurrido en las inmediaciones de Parkwood High School. El caso activó un despliegue coordinado entre distintas unidades policiales que culminó con la captura de los sospechosos en operativos separados.

El incidente inició cuando agentes respondieron a una denuncia de asalto. La víctima reportó que unas personas la interceptaron y despojaron de sus pertenencias bajo amenaza con arma de fuego mientras intentaba adquirir productos de vapeo de marihuana. Además del robo, el hecho incluyó agresión directa, lo que elevó la gravedad del caso y motivó la intervención de la Unidad de Delitos Violentos (VCU).

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Los detectives asignados al caso iniciaron una investigación exhaustiva que permitió identificar a Jayden Watts y Courtney Massey Jr. como principales sospechosos. Con base en las pruebas recopiladas, las autoridades gestionaron órdenes de arresto contra ambos individuos.

El proceso investigativo contó con el respaldo de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte. Gracias a este trabajo conjunto, los agentes localizaron una posible dirección vinculada a Watts en la ciudad de Monroe. Equipos de la VCU, la unidad SHIELD y la Unidad ACE del Departamento de Policía de Monroe establecieron vigilancia en el área para monitorear movimientos sospechosos.

Horas más tarde, unidades de ACE ejecutaron una parada vehicular a un automóvil que salía de la residencia vigilada. Durante el procedimiento, los agentes lograron la detención de Watts sin incidentes mayores.

En paralelo, las autoridades continuaron la búsqueda de Massey. La Unidad VCAT del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, en coordinación con la agencia estatal de investigación, ubicó al segundo sospechoso en el norte de Charlotte. Tras su arresto, los detectives de la VCU asumieron su custodia y lo trasladaron al condado de Union para continuar con el proceso judicial.

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Actualmente, ambos detenidos permanecen recluidos en el Centro de Detención del Union County sin derecho a fianza. Las autoridades mantienen el caso abierto mientras avanzan las diligencias correspondientes.

El operativo destaca la efectividad de la colaboración interinstitucional en la respuesta a delitos violentos. Las agencias involucradas reafirmaron su compromiso de reforzar la seguridad en la comunidad y de actuar con rapidez ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a los ciudadanos, especialmente en entornos cercanos a instituciones educativas.

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