Charlotte, NC.- La jornada electoral de la comunidad peruana en Charlotte se desarrolló con normalidad durante el proceso observado el domingo 12 de abril de 2026, en un ambiente de organización y participación activa desde las primeras horas del día según pudo constatar «Progreso Hispano News». El centro de votación, habilitado en un reconocido hotel de South Tryon Street, abrió sus puertas a las 7:00 a. m. y recibió votantes hasta las 6:00 p. m., con mayor afluencia a partir de las 11:30 a. m.

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Peruanos residentes en distintas ciudades de Carolina del Norte y estados cercanos acudieron al lugar, incluso tras recorrer largas distancias. Algunos electores viajaron más de dos horas para ejercer su derecho al voto, en una muestra de compromiso con el futuro político de su país. El proceso, según coincidieron varios asistentes, resultó ágil y sencillo, con requisitos básicos como la presentación de la cédula de identidad.

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Bruno Uriola Araujo, peruano radicado en Raleigh, destacó la eficiencia del sistema tras participar en la jornada: “me sorprendí al llegar porque el proceso es rápido, la votación es más rápido de lo que pensé”, afirmó. Su testimonio reflejó una percepción generalizada entre los votantes, quienes valoraron la rapidez del procedimiento.

Nancy Carr, también participante en la jornada, enfatizó la organización del evento electoral y comparó el tiempo invertido en el traslado con la experiencia dentro del centro de votación. “todo está fácil”, aseguró, al señalar que el proceso resultó más expedito de lo esperado.

Gladys Norman Gutiérrez Villegas, residente en Charlotte, expresó su entusiasmo por formar parte de las elecciones: “nuestro país necesita un mejor futuro”, manifestó, al tiempo que resaltó el potencial del Perú y la importancia de contar con ciudadanos comprometidos. En su opinión, el país dispone de riquezas y personas honestas que pueden impulsar su desarrollo.

A pesar de la alta participación, algunos ciudadanos no lograron votar debido a la falta de actualización de su residencia en el padrón electoral. Sin embargo, varios de ellos se integraron como voluntarios o coordinadores para apoyar la logística del evento. Ronmy Cupen, peruana voluntaria en el proceso, explicó su situación y subrayó el valor de la colaboración ciudadana: “Hay quienes no pudieron votar por no haber realizado el cambio de residencia, pero se ofrecieron con tiempo para apoyar en la logística como voluntarios, y otros como coordinadores. El proceso que observamos se desarrolló con normalidad, al menos mientras estuvimos presentes”, indicó.

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El Consul de Perú en Atlanta, Giancarlo León Collazos, informó que cerca de 6.400 peruanos estaban habilitados para votar en las Carolinas, con Charlotte como único centro de votación en esa región. En total, el sureste de Estados Unidos concentró casi 17.500 votantes distribuidos en seis estados, de los cuales 11.111 correspondían a Atlanta y 6.400 a Charlotte. “Cerca de 1 millon doscientos mil peruanos se encuentran habilitados para votar”, precisó el cónsul, al destacar la magnitud del electorado en el exterior.

Detalles generales del proceso

Mientras tanto, en territorio peruano, la jornada electoral evidenció un escenario fragmentado que conduce a una segunda vuelta presidencial. Ningún candidato alcanzó el porcentaje necesario para obtener la victoria en primera instancia. Con el 50% de las actas escrutadas hasta la mañana del lunes 13 de abril, Keiko Fujimori encabezaba los resultados con cerca del 17% de los votos, seguida por Rafael López Aliaga con aproximadamente el 15%.

Este panorama confirma la necesidad de un balotaje que definirá al próximo presidente del país. Las autoridades electorales proyectan la segunda vuelta para el domingo 7 de junio en la misma dirección del proceso electoral del domingo: 4800 South Tryon Street Charlotte, NC 28217, con la previsión de mantener los mismos centros de votación tanto en Perú como en el extranjero.

El cónsul también recordó que existen 207 locales de votación habilitados fuera del país, lo que garantiza la participación de la diáspora peruana en el proceso democrático. La continuidad de estos espacios resulta clave para asegurar el ejercicio del sufragio en contextos internacionales.

La jornada en Charlotte reflejó una comunidad organizada, comprometida y dispuesta a participar en las decisiones políticas de su nación. La normalidad del proceso y la alta motivación de los votantes consolidaron una imagen positiva del desarrollo electoral en el exterior, en un momento decisivo para el futuro del Perú.

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