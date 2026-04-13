Trump celebra primer año de la política «No Tax on Tips»

Washington.- La Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump recibió el lunes 13 de abril la primera entrega de DoorDash en la historia del Despacho Oval para conmemorar el primer aniversario de la ley «No Tax on Tips» (Sin Impuestos en las Propinas).

A través de sus redes sociales, se conoció que la entrega fue realizada por Sharon Simmons, una repartidora de Arkansas y abuela de diez nietos, quien entregó el pedido directamente al presidente Donald Trump en el Jardín Sur, destacando el impacto económico que esta política ha tenido sobre los trabajadores independientes en todo Estados Unidos.

Sharon Simmons saved $11,000 in the last year thanks to No Tax on Tips. This money will go toward her husband's cancer treatment. 💛 pic.twitter.com/OSDo6FHaLh — The White House (@WhiteHouse) April 13, 2026

De la misma manera, destacaron que Sharon Simmons, ha completado más de 14.000 entregas desde 2022, representó a los millones de trabajadores que ahora conservan la totalidad de sus gratificaciones.

Ley ha permitido el ahorro en los repartidores

Por otro lado, según datos de la plataforma DoorDash, la implementación de esta ley ha permitido que los repartidores ahorren cientos de millones de dólares en el último año.

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La Casa Blanca, detalló que en el caso particular de Simmons, la política le permitió ahorrar $11.000, fondos que, según serán destinados íntegramente al tratamiento contra el cáncer de su esposo.

Asismimo, Max Rettig, Jefe Global de Políticas Públicas de DoorDash, señaló que este momento representa un hito para la economía local, reafirmando el compromiso de la empresa de abogar por políticas que generen un impacto real y directo en los ingresos de las familias trabajadoras.

A través de sus canales oficiales, la Casa Blanca celebró el encuentro bajo el lema «Lovin’ It», enfatizando que la eliminación de impuestos sobre las propinas es una herramienta fundamental para que los ciudadanos mantengan el dinero que ganan con su esfuerzo.

Por último, la administración Trump reafirmó que continuará impulsando medidas que fortalezcan el poder adquisitivo de los trabajadores del sector servicios, mientras que DoorDash aseguró que seguirá colaborando con el gobierno para empoderar las economías locales en todo el país.

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