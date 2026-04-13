Trump califica al Papa León XIV de «débil» y «radical»

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump lanzó la noche del domingo 12 de abril un severo ataque contra el Papa León XIV, el primer pontífice estadounidense de la historia.

A través de sus plataformas oficiales y declaraciones tras aterrizar en la Base Conjunta Andrews, el primer mandatario calificó al líder de la Iglesia Católica como un hombre «muy liberal» que «parece disfrutar del crimen» y que es «terrible para la política exterior».

Es de mencionar, que las críticas de Trump se originan como respuesta a las recientes peticiones de paz del Papa León XIV, quien ha denunciado la «ilusión de omnipotencia» que alimenta el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En este sentido, Trump rechazó tajantemente la postura del pontífice sobre la desnuclearización y las operaciones militares en Venezuela, afirmando que no acepta a «un papa que critique al presidente de los Estados Unidos» por cumplir con su mandato electoral de «ley y orden».

.@POTUS: "I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess… I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person — and he's a man that doesn't believe in stopping crime." https://t.co/Aim0xeALzu pic.twitter.com/oUSJsmJBwU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 13, 2026

Papa León XIX rechazó las declaraciones

Por otro lado, a juicio de Trump sugirió que el papa, quien nació en Chicago como Robert Prevost, debe su elección únicamente a un intento estratégico de la Iglesia para gestionar su administración.

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«Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano», afirmó Trump, añadiendo que prefiere al hermano del pontífice, Louis, a quien describió como «totalmente MAGA».

Por su parte, el Papa León XIV respondió desde el avión papal rumbo a Argelia, asegurando que continuará con su misión de «anunciar el Evangelio» y construir «puentes de paz», independientemente de los ataques políticos.

🇻🇦🇺🇸 | AHORA: El Papa León XIV le responde a Trump: "No tengo miedo de la administración Trump ni de alzar la voz para proclamar el mensaje del Evangelio, que es lo que creo que estoy aquí para hacer, lo que la Iglesia está aquí para hacer. No somos políticos. No tratamos la… pic.twitter.com/yqfbcxOZSR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 13, 2026

Es de destacar que Trump ha endurecido su retórica, utilizando incluso imágenes generadas por inteligencia artificial para reforzar la figura del presidente frente a la autoridad moral del Vaticano, marcando un punto de ruptura histórico entre el poder político estadounidense y la fe católica.

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