Migrantes evitan declarar impuestos por temor a operativos de ICE

Washington.- Diversas organizaciones de defensa de derechos civiles alertaron el incremento en la preocupación entre las comunidades de inmigrantes indocumentados respecto a la declaración anual de impuestos.

Según testimonios recopilados, existe una creciente desconfianza sobre el manejo de datos personales. Ante el temor de que la información compartida con las autoridades fiscales pueda ser utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ejecutar medidas de deportación.

Expertos legales subrayaron a diversos medios de comunicación que, aunque el sistema tributario opera bajo estrictas normas de confidencialidad. La retórica política y las recientes acciones de control fronterizo han profundizado el miedo al escrutinio oficial.

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Indicaron que muchos contribuyentes que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) aseguran preferir el riesgo de omitir su declaración antes que exponer su ubicación y estatus familiar a organismos de seguridad interna, lo que impacta directamente en la recaudación federal.

🔴 Miles de inmigrantes no han declarado sus impuestos por miedo a la deportación.https://t.co/FGhW764bm1 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 11, 2026

Expertos instan a cumplir con las obligaciones fiscales

Ante este panorama, asesores financieros instan a los migrantes a buscar intermediarios autorizados para cumplir con sus obligaciones fiscales. Los especialistas insisten en que mantener un historial de contribución tributaria ha sido históricamente un factor positivo en procesos de regularización.

Por último, alertaron que sin garantías claras de protección de datos frente a agencias de control migratorio, el ausentismo en la actual temporada de impuestos podría alcanzar niveles históricos.

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