Juzgarán como adulto a menor de Florida por crimen en crucero

Miami.- El Fiscal de los Estados Unidos, Jason A. Reding Quiñones, anunció que un joven de Titusville enfrentará cargos federales como adulto tras el presunto asesinato de su hermanastra de 18 años.

El trágico incidente ocurrió a bordo de un crucero en aguas internacionales, donde la víctima fue hallada sin vida en la cabina que compartía con el acusado durante un viaje familiar.

En sus redes sociales, el fiscal, indicó que un gran jurado federal ha devuelto una acusación formal por delitos graves, lo que traslada el caso a la jurisdicción federal de los Estados Unidos.

A Titusville teen is facing federal charges as an adult after allegedly killing his stepsister aboard a cruise ship. The victim, 18, was found dead in their shared cabin during a family trip, and the case—now in federal court—highlights that crimes committed in international… pic.twitter.com/lHwJrAXjf9 — US Attorney Reding Quiñones (@USAO_SDFL) April 13, 2026

Presentarán las pruebas pertinentes ante el tribunal

Según el comunicado del Departamento de Justicia, la oficina del Fiscal presentará las pruebas pertinentes ante el tribunal, subrayando que los crímenes cometidos en embarcaciones que operan en aguas internacionales están sujetos a la ley federal estadounidense y serán perseguidos con total rigor.

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«Nuestros corazones están con la familia de la víctima durante esta pérdida inimaginable», expresó el Fiscal Reding Quiñones.

En este sentido, indicó que se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el calendario de audiencias mientras la fiscalía continúa con la recopilación de evidencia para sustentar los cargos presentados.

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