Charlotte, NC.- Un incendio estructural registrado en una vivienda del bloque 2100 Double Oaks Road, en Charlotte, dejó como saldo dos personas trasladadas a centros de salud y pérdidas materiales estimadas en $100.000, según informó Charlotte Fire en sus redes sociales.

Structure Fire update: 2100 block of Double Oaks Rd. Charlotte Fire investigators deemed the fire to be accidental starting in the area of the front porch. Two occupants of the house were treated and transported to area hospitals for evaluation. The fire caused 100k in damages. pic.twitter.com/8UWZnJsDJG — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) April 13, 2026

El siniestro se originó en el área del porche delantero de la casa y los investigadores del Departamento de Bomberos de Charlotte determinaron que tuvo un carácter accidental. Equipos de emergencia respondieron con rapidez y lograron contener las llamas antes de que el fuego se propagara a estructuras cercanas.

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Alrededor de 30 bomberos participaron en el operativo, que permitió controlar la situación en un corto periodo de tiempo. La rápida intervención evitó daños mayores en la propiedad y redujo el riesgo para otras viviendas en la zona.

Los dos ocupantes del inmueble recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a hospitales cercanos para una evaluación más detallada. Las autoridades no han divulgado información sobre la gravedad de las lesiones, pero confirmaron que ambos sobrevivieron al incidente.

Tras la extinción del fuego, la Charlotte Fire Investigation Task Force inició las labores para determinar con precisión las causas del evento. Aunque los primeros hallazgos apuntan a un origen accidental, los investigadores continúan revisando evidencias y recopilando información para completar el informe oficial.

El incidente generó preocupación entre los residentes del sector, quienes presenciaron la movilización de unidades de emergencia durante la madrugada. Vecinos destacaron la rapidez con la que los equipos actuaron, lo que contribuyó a evitar una situación de mayor gravedad.

Autoridades reiteraron la importancia de mantener medidas de prevención en los hogares, especialmente en áreas como porches y espacios exteriores donde pueden acumularse materiales inflamables. También recordaron la necesidad de contar con detectores de humo en funcionamiento y planes de evacuación en caso de emergencia.

Este tipo de incidentes subraya el papel clave de los cuerpos de bomberos en la respuesta inmediata ante emergencias y en la protección de la comunidad. La investigación continuará en los próximos días, mientras las autoridades buscan cerrar el caso con un informe detallado que confirme las circunstancias del incendio.

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