ICE detiene a doctora venezolana y a su hija de 5 años en Texas

Texas.- La comunidad médica y defensores de derechos humanos rechazaron la reciente detención de la doctora Rubeliz “Bibi” Bolívar, una médica residente de emergencias de origen venezolano, quien fue interceptada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de McAllen.

Se conoció a través de varios medios de comunicación que el incidente ocurrió el sábado 11 de abril, mientras la profesional de la salud se disponía a viajar hacia California junto a su hija de 5 años para asistir a una entrevista programada de asilo.

#EEUU | ICE arrestó a doctora venezolana junto a su hija cuando acudía a entrevista de asilo, es la segunda detención de un médico en la semana https://t.co/MqYUJDrKda $oH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 13, 2026

Familiares indicaron que a pesar de contar con un permiso de trabajo vigente hasta el año 2030 y procesos de regularización en curso, la Dra. Bolívar y su pequeña hija fueron trasladadas a un centro de detención.

Según informaron fuentes familiares y organizaciones como el Colegio Americano de Médicos de Emergencia, la menor fue separada de su madre y permaneció bajo custodia durante aproximadamente 16 horas antes de ser entregada a sus abuelos.

Hija de doctora venezolana detenida por ICE fue liberada https://t.co/tqmoaSI16v pic.twitter.com/92VpQptb4i — El Carabobeño (@el_carabobeno) April 13, 2026

Alertan que profesionales venezolanos tienen estatus migratorios pendiente

Es de mencionar, que este nuevo caso se suma a la detención del Dr. Ezequiel Veliz, otro médico venezolano capturado días antes en un punto de control en Texas. Ambos profesionales desempeñan labores críticas en el Valle del Río Grande.

Ver más: Detienen a médico venezolano en un control fronterizo en Texas

Gremios médicos han calificado estas acciones como un golpe a la salud pública, señalando que «médicos que salvan vidas estadounidenses» están siendo perseguidos pese a cumplir con los trámites legales exigidos por el sistema migratorio.

Es de mencionar que líderes de la organización Médicos Unidos Venezuela advierten que el 90% de los más de 2.000 médicos venezolanos en EE.UU. poseen estatus migratorios pendientes, lo que genera un clima de incertidumbre que pone en riesgo la cobertura médica en regiones vulnerables del país.

Médicos Unidos Venezuela (MUV USA) confirmó la detención de la doctora Rubeliz “Bibi” Bolívar y de su hija de 5 años, Milena, y exigió la liberación inmediata de ambas. La organización informó que la doctora viajaba a su entrevista de asilo, cuenta con un permiso de trabajo… pic.twitter.com/Nt84sYVQ4H — VPItv (@VPITV) April 11, 2026

Video: Asilo pendiente no evita detención