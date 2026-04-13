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Fujimori y López Aliaga se perfilan para definir la presidencia en segunda vuelta en Perú

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Fujimori y López Aliaga se perfilan para definir la presidencia en segunda vuelta
Foto: Cortesía X @ONPE_oficial
Maria Gabriela Perez

Lima.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tras las elecciones realizadas en Perú el domingo 12 de abril se ha procesado gran parte de las actas electorales, confirmando una tendencia que apunta a una definición en balotaje.

Según el reporte oficial actualizado a la mañana del lunes 13 de abril, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupa el primer lugar con un sólido margen, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes se perfilan como los contendientes para la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

Al respecto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, destacó que el proceso se llevó a cabo con una participación masiva a pesar de la complejidad de la nueva cédula, que incluyó la elección por primera vez del sistema bicameral (Senadores y Diputados).

Ver más: Perú nombra a José María Balcázar como nuevo presidente interino

Asimismo, medios de comunicación destacaron que las cifras oficiales coinciden preliminarmente con los resultados del «Flash Electoral» a boca de urna emitido anoche, el cual ya ubicaba a ambos candidatos en la cima de las preferencias, dejando atrás a una treintena de aspirantes en uno de los comicios más fragmentados en la historia del país.

Piden a las agrupaciones políticas mantener prudencia

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los Jurados Electorales Especiales ya se encuentran instalados y en sesión permanente para resolver las actas observadas o impugnadas durante la votación.

En este sentido, instaron a las agrupaciones políticas y a la ciudadanía a aguardar con prudencia los resultados finales al 100%, asegurando que el sistema electoral garantiza la transparencia y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Es de mencionar, que los comicios del domingo también definieron la composición del nuevo Congreso de la República. De acuerdo con las proyecciones basadas en el conteo oficial, Fuerza Popular obtendría una presencia mayoritaria en ambas cámaras, seguida de cerca por bloques de derecha y centro-derecha.

Video: TRAGEDIA EN PERU | ¿Qué pasó en el banderazo del Alianza Lima?

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