Fujimori y López Aliaga se perfilan para definir la presidencia en segunda vuelta en Perú

Lima.- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que tras las elecciones realizadas en Perú el domingo 12 de abril se ha procesado gran parte de las actas electorales, confirmando una tendencia que apunta a una definición en balotaje.

Según el reporte oficial actualizado a la mañana del lunes 13 de abril, la candidata Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ocupa el primer lugar con un sólido margen, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quienes se perfilan como los contendientes para la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio.

#ONPEinforma 🔉 [ACTUALIZACIÓN DE RESULTADOS] 📈 🗳️ Actas contabilizadas para presidente y vicepresidentes a las 09:00:26 horas del 13 de abril. 📊 Consulta los resultados aquí ➡️ https://t.co/5dbaboD6lo #EG2026 pic.twitter.com/wVSnKZbGkS — ONPE (@ONPE_oficial) April 13, 2026

Al respecto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, destacó que el proceso se llevó a cabo con una participación masiva a pesar de la complejidad de la nueva cédula, que incluyó la elección por primera vez del sistema bicameral (Senadores y Diputados).

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Asimismo, medios de comunicación destacaron que las cifras oficiales coinciden preliminarmente con los resultados del «Flash Electoral» a boca de urna emitido anoche, el cual ya ubicaba a ambos candidatos en la cima de las preferencias, dejando atrás a una treintena de aspirantes en uno de los comicios más fragmentados en la historia del país.

Hoy, 13 de abril, se habilitarán los 13 locales de votación pendientes para las Elecciones Generales 2026. Los locales se encuentran ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (3). El horario de votación será de 7 a. m. a 6 p. m.#EG2026 pic.twitter.com/Ufxoe6TA7s — ONPE (@ONPE_oficial) April 13, 2026

Piden a las agrupaciones políticas mantener prudencia

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los Jurados Electorales Especiales ya se encuentran instalados y en sesión permanente para resolver las actas observadas o impugnadas durante la votación.

En este sentido, instaron a las agrupaciones políticas y a la ciudadanía a aguardar con prudencia los resultados finales al 100%, asegurando que el sistema electoral garantiza la transparencia y el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral insta a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a mantener la calma y prudencia. Los resultados del conteo de votos válidos, en tiempo real, se pueden visualizar en el portal oficial:https://t.co/PtXUdRenv1 pic.twitter.com/uKJn8I3cR3 — JNE Perú (@JNE_Peru) April 13, 2026

Es de mencionar, que los comicios del domingo también definieron la composición del nuevo Congreso de la República. De acuerdo con las proyecciones basadas en el conteo oficial, Fuerza Popular obtendría una presencia mayoritaria en ambas cámaras, seguida de cerca por bloques de derecha y centro-derecha.

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