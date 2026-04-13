Díaz-Canel advierte resistencia armada ante amenazas de EE.UU.

La Habana.- El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel aseguró que el pueblo de la isla está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para proteger su soberanía frente a cualquier intento de incursión militar por parte de Washington.

Estas declaraciones las ofreció durante su intervención en el programa “Meet The Press”, en donde el líder cubano enfatizó que una agresión de este tipo carecería de legitimidad, reafirmando que la defensa de la patria es una prioridad absoluta bajo la consigna de que el sacrificio por la nación representa la máxima forma de existencia.

#Mundo | El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reaccionó con incomodidad cuando fue cuestionado sobre una posible renuncia como condición para aliviar la crisis en la isla, lo que se convirtió en un tenso momento en entrevista exclusiva con NBC News durante el programa Meet… pic.twitter.com/qRg82V2dY1 — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) April 9, 2026

De la misma manera, Díaz-Canel descartó de forma tajante cualquier posibilidad de abandonar su cargo a pesar de la creciente hostilidad de la Administración de Donald Trump.

Congresista recordó la situación de Maduro

Por otro lado, calificó la idea de la renuncia como ajena a su cultura política y cuestionó la imparcialidad de la interrogante, sugiriendo que tales planteamientos podrían estar influenciados por directrices del Departamento de Estado de los Estados Unidos en lugar de responder a un ejercicio periodístico independiente.

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Tras la entrevista, el congresista Carlos Jiménez, en sus redes sociales, señaló que “Maduro dijo lo mismo. ¿Cómo terminó eso? Y para el registro, no es un presidente”.

“¡Díaz-Canel es un dictador títere no electo, universalmente despreciado por el pueblo cubano!”, destacó.

Maduro said the same thing. How did that turn out? And for the record, he’s not a president. Diaz-Canel is an unelected puppet dictator universally despised by the Cuban people! https://t.co/SX6AMXlZut — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) April 12, 2026

Es de recordar, que la relación entre ambas naciones atraviesa un periodo de alta tensión luego de que, tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de año, la Casa Blanca endureciera las sanciones mediante un bloqueo energético que ha profundizado la precariedad social en la isla.

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