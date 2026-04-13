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Cómo celebrar el 56º aniversario del Día de la Tierra

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Cómo celebrar el 56º aniversario del Día de la Tierra
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Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Este año, 2026, se conmemora el 56º aniversario del Día de la Tierra. Sigue leyendo para descubrir algunas maneras de celebrarlo en casa o en eventos el sábado 18 de abril. Hay más eventos el mismo 22 de abril y días posteriores.

El Día de la Tierra, conmemorado cada 22 de abril, representa una de las principales iniciativas internacionales orientadas a generar conciencia sobre la protección del medio ambiente y la sostenibilidad del planeta. Esta fecha surgió en 1970 como un movimiento ciudadano en Estados Unidos y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en una jornada global que involucra a gobiernos, organizaciones, empresas y ciudadanos en más de 190 países.

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La celebración promueve acciones concretas frente a problemáticas como el cambio climático, la deforestación, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Expertos en medio ambiente destacan que el Día de la Tierra no solo busca sensibilizar, sino también impulsar cambios estructurales en los modelos de producción y consumo.

En un contexto de crisis ambiental global, la conmemoración adquiere mayor relevancia, al incentivar la participación activa de la sociedad en la construcción de soluciones sostenibles. La preservación de los recursos naturales y la reducción del impacto humano en los ecosistemas se posicionan como ejes fundamentales para garantizar el equilibrio del planeta y el bienestar de las futuras generaciones.

Paseos para admirar las flores silvestres

También puede animarse a dar uno de estos sencillos paseos entre flores silvestres. ¡Es el momento perfecto!

Otros eventos del Día de la Tierra

Eventos del Día de la Tierra en Charlotte

Sábado 18 de abril

Davidson Earth Day Festival and NatureFest

10:00 a.m. a 1:00 p.m. | Gratis | Davidson Village Green

Recycle & Rescue

10:00 a.m. a 1:00 p.m. | Gratis | Shep’s Bar & Grill, Mint Hill

Kings Mountain: Earth Day at the Gateway Trail

11:00 a.m. to 3:00 p.m. | Gratis | Kings Mountain Gateway Trail

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Happy Roots Earth Day Jam

11:00 a.m. to 10:00 p.m. | Gratis | Bell Tower Green, Salisbury

Earth Jam in Cornelius

3:00 p.m. to 6:00 p.m. | Gratis | Robbins Park, Cornelius

Miércoles 22 de abril 

Flutter By Earth Day

3:00 p.m. a 5:00 p.m. | Gratis | McGee Park, Concord

Earth Day Celebration at McLawland Farms

3:00 p.m. a 6:30 p.m. | Gratis | McLawland Farms

Video: Día de la Tierra: ¿Somos el reflejo de ella?

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