Regresa con éxito la misión Artemis II

Houston.- La misión histórica Artemis II concluyó el viernes 10 de abril con el exitoso amerizaje de la cápsula Orion en el Océano Pacífico, tras completar un viaje de diez días alrededor de la Luna.

Los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tocaron agua a las 5:07 p.m. PDT frente a la costa de San Diego, marcando el primer retorno humano desde las cercanías lunares en más de medio siglo.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy!Check out pictures from the return of the #Artemis II! 📷: https://t.co/mG3LANO8ci pic.twitter.com/Wld2OEIwmD — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) April 11, 2026

En un comunicado, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, calificó el logro como un hito histórico y agradeció el respaldo del gobierno del presidente Donald Trump para asegurar los recursos de la misión.

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Explicó que durante el vuelo, la tripulación recorrió un total de 694.481 millas y estableció un nuevo récord de distancia para vuelos espaciales tripulados, superando la marca impuesta por la misión Apollo 13 en 1970.

Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown. Get more updates on the Artemis II blog: https://t.co/7gicm7DWBt pic.twitter.com/ReXHTfkFld — NASA (@NASA) April 11, 2026

Trump felicitó a la tripulación

Tras el amerizaje, un equipo conjunto de la NASA y las fuerzas militares asistió a los astronautas, quienes fueron trasladados en helicóptero al buque USS John P. Murtha para chequeos médicos iniciales.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Se espera que la tripulación regrese al Centro Espacial Johnson en Houston este sábado 11 de abril, luego de haber validado con éxito los sistemas de soporte vital y las capacidades de control manual de la nave «Integrity».

En este sentido, indicaron que con el cierre de Artemis II, la NASA y sus socios internacionales dirigen ahora sus esfuerzos hacia la misión Artemis III, programada para el próximo año.

Es de mencionar, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje en sus redes sociales. “Felicitaciones a la grandiosa y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como Presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos a todos pronto en la Casa Blanca. ¡Lo haremos de nuevo y luego, el siguiente paso, Marte!”.

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