Oposición venezolana exige nuevas elecciones presidenciales

Caracas.- El partido Vente Venezuela, liderado por la Nobel de la Paz María Corina Machado, solicitó e la convocatoria inmediata a elecciones presidenciales, tras el arresto de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En un comunicado, sostiene que existe una «ausencia absoluta» en la jefatura del Estado, tras haberse cumplido el plazo constitucional de 90 días desde que Nicolás Maduro dejó de ejercer sus funciones habituales.

De la misma manera, explicaron que la solicitud se fundamenta en el artículo 234 de la Constitución, que permite al vicepresidente suplir faltas temporales solo por tres meses.

#COMUNICADO Vente Venezuela sobre la ausencia absoluta en la Presidencia de la República:

Urge recuperar el orden constitucional. #SonLosMismos pic.twitter.com/KFPrQX9LIx — Vente Sucre Edo. Sucre (@VenteSucre) April 10, 2026

Buscan resolver la situación política

Según la oposición, al no haberse aprobado una prórroga por parte de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral debe organizar los comicios en un periodo no mayor a 30 días para restaurar el orden democrático.

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Por otro lado, el comunicado resalta que la situación de vacío de poder es de conocimiento público tanto para los ciudadanos como para la comunidad internacional.

En este sentido Vente Venezuela alertó que, la prolongación del mandato interino sin una base legal sólida constituye una violación directa a la carta magna que rige al país caribeño.

Por último, reiteraron que el objetivo es buscar que las instituciones reconozcan la falta definitiva del mandatario para permitir una transición que, según afirman, es la única vía para resolver la parálisis política que atraviesa la nación.

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