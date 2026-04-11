Inflación en EE.UU. alcanza el 3,3% por ofensiva en Irán

Washington.- La inflación en Estados Unidos registró una subida interanual del 3,3% durante el mes de marzo de 2026, marcando su punto más alto en casi dos años.

Según el Buró de Estadísticas Laborales, indicó en un comunicado que este incremento fue impulsado principalmente por los costos de la energía, debido a la inestabilidad generada por la ofensiva militar contra el régimen de Irán y las interrupciones en el suministro global de combustibles.

Ver más: Tesoro de EE.UU. impulsa la «Alfabetización Financiera»

Detallaron que el índice de energía se disparó un 10,9% mensual, reflejando el impacto directo del bloqueo parcial en el Estrecho de Ormuz. Además, indicaron que el precio de la gasolina representó la mayor parte de la subida del índice general.

CPI for all items rises 0.9% in March; gasoline up #BLSData https://t.co/KcVZwEv7yQ — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) April 10, 2026

Inflación subyacente se mantuvo estable

Por su parte precisaron que la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable en un 2,6%.

Health care and social assistance employment increased by 2.9 percent, or 680,500, from March 2025 to March 2026 #BLSData https://t.co/UwX4s5quJO pic.twitter.com/31lHV7nOUj — BLS-Labor Statistics (@BLS_gov) April 9, 2026

Desde la Casa Blanca, el asesor económico Kevin Hassett explicó que el mercado espera una reducción de los precios una vez que se normalice el tránsito de tanqueros, que actualmente opera al 10% de su capacidad.

En este sentido, indicaron que a pesar del encarecimiento en transporte, ropa y vivienda, otros sectores como el cuidado personal y los vehículos usados mostraron un descenso en sus precios.

Video: Últimos días para declarar impuestos ante el IRS: Lo que debe saber