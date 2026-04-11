ICE captura en Oregon a un indocumentado con antecedentes de agresión sexual

Oregon.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el arresto de un migrante mexicano, en la ciudad de Salem, Oregon.

En un comunicado indicaron que el detenido fue identificado como Cristóbal Felipe-Sarmiento. La detención fue ejecutada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), tras identificar al migrante como un delincuente convicto con un historial de delitos graves en el estado.

Explicaron que Felipe-Sarmiento cuenta con un historial criminal que incluye condenas por violación y sodomía en el condado de Marion en diciembre de 2016. Además de una condena previa por conducir bajo la influencia del alcohol en 2014.

De la misma manera, destacaron que el individuo había ingresado a los Estados Unidos en una fecha no determinada y se encontraba en libertad a pesar de sus antecedentes penales previos.

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Liberado en dos ocasiones

Al respecto, la secretaria asistente interina, Lauren Bis, criticó duramente las políticas de «santuario» de Oregon, señalando que el delincuente fue liberado en dos ocasiones por políticos locales tras sus condenas.

Bis afirmó que estas políticas ponen en riesgo la seguridad de las comunidades estadounidenses y destacó el trabajo diario de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para retirar a criminales peligrosos de las calles.

En este sentido, anunciaron que actualmente, Felipe-Sarmiento permanece bajo la custodia de ICE a la espera de que se inicien los procedimientos formales para su remoción del país.

Por último, las autoridades migratorias reiteraron su compromiso de dar prioridad a la detención y deportación de ciudadanos extranjeros que representen una amenaza directa para la seguridad pública y la integridad de las leyes migratorias.

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