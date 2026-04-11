Evo Morales solicita pasaporte diplomático

La Paz.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, realizó un pedido público al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se le otorgue un pasaporte diplomático.

A través de varios medios de comunicación se conoció que Morales argumenta que, en su condición de exmandatario, le corresponde por derecho este documento para poder atender múltiples invitaciones internacionales y cumplir con actividades fuera del país que actualmente se encuentran suspendidas.

Es de mencionar, que desde octubre de 2024, Morales permanece en la región del Trópico de Cochabamba, resguardado por sus seguidores. Esta situación responde a las investigaciones judiciales en su contra por presunto abuso de menores y trata de personas.

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Rechazó las acusaciones del gobierno

Por otro lado, Morales rechazó las acusaciones de que busca el documento para evadir la justicia o salir del país definitivamente, asegurando que «no tiene por qué escaparse».

«Para tapar la silbatina y los insultos del pueblo, el presidente Rodrigo Paz -con comunicadores de la derecha internacional- ejecuta una serie de espectáculos mediáticos usando mentiras, difamaciones y amenazas contra los que no piensan como él», indicó Morales en sus redes sociales.

Para tapar la silbatina y los insultos del pueblo, el presidente Rodrigo Paz -con comunicadores de la derecha internacional- ejecuta una serie de espectáculos mediáticos usando mentiras, difamaciones y amenazas contra los que no piensan como él. Vulnerando el Estado de Derecho,… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) April 11, 2026

Sin embargo, el Gobierno mantiene silencio sobre la solicitud, especialmente tras recientes escándalos vinculados al uso indebido de pasaportes oficiales en casos de tráfico de sustancias controladas.

Es de mencionar, que la normativa boliviana permite a los expresidentes portar dicho documento. Sin embargo, la Cancillería tiene la facultad de suspenderlo o anularlo bajo ciertas condiciones.

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