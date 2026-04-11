EE.UU. automatiza el registro militar obligatorio para jóvenes

Washington.- El Gobierno de los Estados Unidos anunció una modernización histórica en el sistema de inscripción militar. A través de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026, se establece que el registro en el Sistema de Servicio Selectivo (SSS) pasará de ser un trámite manual a un proceso completamente automático.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a partir de diciembre de 2026, el gobierno federal asumirá la responsabilidad de inscribir directamente a los ciudadanos y residentes varones de entre 18 y 25 años.

De la misma manera, acotaron que este registro no implica la incorporación inmediata, sino que asegura una base de datos en caso de una emergencia nacional declarada por el Congreso.

Asimismo, enfatizaron que los aspirantes deben poseer la ciudadanía estadounidense o la tarjeta de residencia permanente (Green Card). De la misma manera, tener un diploma de secundaria o equivalente, y superar las evaluaciones físicas y académicas (examen ASVAB).

Servicio militar en EE. UU. iniciará registro obligatorio en diciembre de 2026: jóvenes serán inscritos automáticamente. https://t.co/JbweAlYm87 — N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 9, 2026

Beneficios y Compromiso

Por otro lado, el Estado subraya que el servicio activo ofrece una estructura de beneficios competitiva diseñada para el desarrollo profesional del recluta:

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Educación: Acceso a la Ley GI (GI Bill), que cubre gastos de matrícula universitaria y vivienda tras el servicio. Salud: Cobertura médica y dental integral para el miembro del servicio y sus dependientes. Capacitación: Entrenamiento técnico especializado en más de 800 áreas ocupacionales distintas.

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En este sentido, un portavoz del Pentágono, destacó que «nuestra fuerza laboral es el activo más valioso de la nación. Mantener los estándares de reclutamiento garantiza que los Estados Unidos cuenten con una fuerza preparada para los desafíos globales del siglo XXI».

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