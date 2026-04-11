Colombia eleva aranceles a Ecuador tras fracaso de gestiones diplomáticas

Bogotá.- El Ministerio de Comercio de Colombia anunció el viernes 10 de abril de 2026 un incremento en los aranceles a productos provenientes de Ecuador.

Esta medida surge como una respuesta directa a la decisión previa de Quito de elevar sus impuestos de importación hasta un 100%, en el marco de una creciente tensión diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa por la seguridad fronteriza.

A través de varios medios de comunicación se conoció que la crisis se agudizó tras las declaraciones de Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como un «preso político». Ante esto, el gobierno de Noboa llamó a consultas a su embajador en Bogotá, mientras que Colombia ordenó el retorno inmediato de su representante diplomática, argumentando que se han agotado los canales de diálogo tradicionales.

Con los aranceles del 100% y otras medidas económicas, Colombia y Ecuador endurecen su postura y elevan la presión el vínculo bilateral, que dependerá de la posibilidad de retomar el diálogo o, por el contrario, de una profundización de la guerra comercial que ya empieza a… pic.twitter.com/zUTDbOjlOH — DEF (@defrevista) April 11, 2026

Situación se encuentra bajo máxima presión

De la misma manera, trascendió que el conflicto también ha puesto en duda la permanencia de Colombia en la Comunidad Andina de Naciones (CAN). El presidente Petro sugirió la posibilidad de abandonar el bloque regional para buscar una integración total en el Mercosur, en un momento en que la relación bilateral se ve fracturada por el asilo y la nacionalización otorgada por Colombia a Jorge Glas.

🇨🇴🔴| Respondió a Ecuador con aranceles del 100%. Ecuador subió los impuestos del 50% al 100% el jueves, lo que motivó que Petro ordenara el retorno "inmediato" de su embajadora a Bogotá.#ahora #colombia #últimahora #enfoquehispano pic.twitter.com/PqIG8ltUfq — Enfoque Hispano (@enfoque_hispano) April 11, 2026

Es de mencionar, que a pesar de la interdependencia económica, donde Colombia provee energía y medicinas mientras Ecuador exporta alimentos y minerales, el intercambio comercial se encuentra bajo máxima presión.

En este sentido, la ministra colombiana Diana Morales subrayó que la decisión arancelaria es una medida de reciprocidad ante la falta de acuerdos para combatir el crimen organizado en la frontera compartida.