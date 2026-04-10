Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte se prepara para recibir “Ventanas Culturales”, una serie de exposiciones que busca visibilizar el talento de artistas latinos emergentes y fortalecer la presencia cultural en espacios comunitarios. La iniciativa surge a partir de una colaboración entre la Beca de Crecimiento Creativo de la Ciudad de Charlotte y la organización ENLACE Charlotte, con el objetivo de acercar el arte a la vida cotidiana de la comunidad.
Nathalia Nettles, presidenta de Artes y Cultura de ENLACE Charlotte, presentó el proyecto como una plataforma que amplifica las voces y visiones de creadores latinos que comienzan a consolidar su trayectoria. A través de esta propuesta, los organizadores buscan generar espacios accesibles donde el público pueda interactuar con el arte sin necesidad de acudir a galerías tradicionales.
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La exposición se desarrollará entre los meses de abril y noviembre, con instalaciones rotativas en distintas ubicaciones de la ciudad. Este formato permitirá que diversas comunidades accedan a las obras y participen activamente en la experiencia cultural. Cada exhibición incluirá piezas que reflejan identidad, memoria y procesos migratorios, elementos que forman parte central del discurso artístico latino en Estados Unidos.
“Ventanas Culturales” plantea una estrategia clara: llevar el arte a los lugares donde las personas se reúnen, como centros comunitarios y espacios locales, para fomentar una conexión directa entre artistas y audiencia. De esta manera, la iniciativa no solo promueve el talento emergente, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y representación dentro de la comunidad latina de Charlotte.
Los organizadores destacaron la relevancia de difundir el proyecto, ya que involucra a artistas y líderes comunitarios que aportan nuevas perspectivas al panorama cultural de la ciudad. La propuesta se posiciona como un punto de encuentro entre creatividad y comunidad, en un contexto donde la diversidad cultural adquiere cada vez mayor protagonismo.
Como parte de la agenda, el equipo organizador realizará un evento oficial de lanzamiento el próximo 22 de abril a las 6:00 p.m. en Pascuales Farms. La actividad se desarrollará en un formato privado, con la participación de artistas, coordinadores, espacios asociados y representantes de medios de comunicación.
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Quienes deseen obtener más información sobre la iniciativa pueden acceder al sitio web oficial de ENLACE Charlotte o visitar su cuenta de Instagram @enlaceclt, donde se publicarán detalles sobre los artistas participantes y las ubicaciones de las exposiciones.
Con este proyecto, Charlotte refuerza su apuesta por la inclusión cultural y abre nuevas oportunidades para que el arte latino forme parte activa del tejido social de la ciudad.
Aquí encontrará la información sobre las exposiciones actuales
|Lugar
|Dirección
|Artista
|Red social del artista
|Pascuales Farms
|6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215
|Maylen Garcia
|Instagram: @arteintensa
|Laundromat North Tryon 2
|4554 N. Tryon St.
|Hector Rogelio
|Instagram: @ovejanegra.chino
|C W Wiliams
|3333 Wilkinson Blvd, NC Charlotte 28208
|Julieta Picardi
|Instgram: @julieta_picardi_art
|Center for Prevention services
|201 McCullough Drive, Suite 215
|Teddy Espinales
|Instagram: @teddyespinalesart
|Coalicion Latinoamericana
|4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
|Maria Eugenia L
|Instagram: @maria.lozano.art
|City of Charlotte
|700 East 4th Street|Charlotte, NC 28202
|Juan A. Davila
|Instagram: @antonio_davila46
|Manolos Bakery -The change Baker
|4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205
|Khori Rodriguez
|Instagram: @khipusknotskhori
|Manolo Artisen
|301 W John St, Matthews, NC 28105
|Ana Adams
|Instagram: @anamr2382
|Charlotte Bilingual Board room
|6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215
|Edmundo Pacheco
|Instagram: @iandtheblackbox
|Charlotte Bilingual Lobby-Board room
|6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215
|Ernesto Moreno
|Instagram: @ernestomorenophotography
Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.