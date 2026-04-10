Charlotte, NC.- La ciudad de Charlotte se prepara para recibir “Ventanas Culturales”, una serie de exposiciones que busca visibilizar el talento de artistas latinos emergentes y fortalecer la presencia cultural en espacios comunitarios. La iniciativa surge a partir de una colaboración entre la Beca de Crecimiento Creativo de la Ciudad de Charlotte y la organización ENLACE Charlotte, con el objetivo de acercar el arte a la vida cotidiana de la comunidad.

Nathalia Nettles, presidenta de Artes y Cultura de ENLACE Charlotte, presentó el proyecto como una plataforma que amplifica las voces y visiones de creadores latinos que comienzan a consolidar su trayectoria. A través de esta propuesta, los organizadores buscan generar espacios accesibles donde el público pueda interactuar con el arte sin necesidad de acudir a galerías tradicionales.

Lee también: Sede y fechas del Latin American Foto Festival

La exposición se desarrollará entre los meses de abril y noviembre, con instalaciones rotativas en distintas ubicaciones de la ciudad. Este formato permitirá que diversas comunidades accedan a las obras y participen activamente en la experiencia cultural. Cada exhibición incluirá piezas que reflejan identidad, memoria y procesos migratorios, elementos que forman parte central del discurso artístico latino en Estados Unidos.

“Ventanas Culturales” plantea una estrategia clara: llevar el arte a los lugares donde las personas se reúnen, como centros comunitarios y espacios locales, para fomentar una conexión directa entre artistas y audiencia. De esta manera, la iniciativa no solo promueve el talento emergente, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y representación dentro de la comunidad latina de Charlotte.

Los organizadores destacaron la relevancia de difundir el proyecto, ya que involucra a artistas y líderes comunitarios que aportan nuevas perspectivas al panorama cultural de la ciudad. La propuesta se posiciona como un punto de encuentro entre creatividad y comunidad, en un contexto donde la diversidad cultural adquiere cada vez mayor protagonismo.

Como parte de la agenda, el equipo organizador realizará un evento oficial de lanzamiento el próximo 22 de abril a las 6:00 p.m. en Pascuales Farms. La actividad se desarrollará en un formato privado, con la participación de artistas, coordinadores, espacios asociados y representantes de medios de comunicación.

Lee también: Trump anuncia visita de Estado histórica de los Reyes del Reino Unido

Quienes deseen obtener más información sobre la iniciativa pueden acceder al sitio web oficial de ENLACE Charlotte o visitar su cuenta de Instagram @enlaceclt, donde se publicarán detalles sobre los artistas participantes y las ubicaciones de las exposiciones.

Con este proyecto, Charlotte refuerza su apuesta por la inclusión cultural y abre nuevas oportunidades para que el arte latino forme parte activa del tejido social de la ciudad.

Aquí encontrará la información sobre las exposiciones actuales

Lugar Dirección Artista Red social del artista Pascuales Farms 6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215 Maylen Garcia Instagram: @arteintensa Laundromat North Tryon 2 4554 N. Tryon St. Hector Rogelio Instagram: @ovejanegra.chino C W Wiliams 3333 Wilkinson Blvd, NC Charlotte 28208 Julieta Picardi Instgram: @julieta_picardi_art Center for Prevention services 201 McCullough Drive, Suite 215 Teddy Espinales Instagram: @teddyespinalesart Coalicion Latinoamericana 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Maria Eugenia L Instagram: @maria.lozano.art City of Charlotte 700 East 4th Street|Charlotte, NC 28202 Juan A. Davila Instagram: @antonio_davila46 Manolos Bakery -The change Baker 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Khori Rodriguez Instagram: @khipusknotskhori Manolo Artisen 301 W John St, Matthews, NC 28105 Ana Adams Instagram: @anamr2382 Charlotte Bilingual Board room 6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215 Edmundo Pacheco Instagram: @iandtheblackbox Charlotte Bilingual Lobby-Board room 6300 Highland Ave.; Charlotte, NC 28215 Ernesto Moreno Instagram: @ernestomorenophotography

Video: Artistas latinos entre los autores de los Huevos de Pascua exhibidos en el Uptown Charlotte.