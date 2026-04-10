USCIS desarticula red de fraude de Green Card en Los Ángeles

Los Ángeles.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció que se logró la detención de una mujer por fraude de Green Card.

En un comunicado indicaron que la detenida fue identificada como Young Joo Ko, de 59 años, era residente de East Hollywood. Ko, quien posee estatus de residente permanente legal, fue acusada formalmente por fraude y uso indebido de visas y permisos.

La fiscalía de los Estados Unidos anunció que esta detención forma parte de una operación mayor contra el fraude en el sistema de salud, reafirmando el compromiso de las autoridades con la integridad de los procesos migratorios.

Según los documentos judiciales, Ko explotaba el proceso de solicitud de la Green Card mediante la creación de documentos médicos falsos. La normativa exige que todo solicitante de residencia permanente se someta a un examen médico realizado por un cirujano civil designado por USCIS.

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Se hizo pasar por enfermera y doctora

Sin embargo, señalaron que la acusada se hacía pasar por enfermera o doctora para preparar fraudulentamente los formularios que acreditaban el cumplimiento de este requisito a cambio de una tarifa, sin que los solicitantes recibieran realmente la evaluación médica exigida por ley.

De la misma manera, señalaron que de ser declarada culpable, Ko enfrenta una sentencia máxima estatutaria de hasta 10 años en una prisión federal. Las autoridades subrayaron que este tipo de esquemas no solo compromete la seguridad del sistema de inmigración, sino que también pone en riesgo la salud pública al eludir protocolos médicos obligatorios.

Por último, USCIS instó a la comunidad a utilizar su formulario oficial de denuncias para reportar cualquier sospecha de abuso o fraude en los beneficios de inmigración.

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