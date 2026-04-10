OPS lanza motor para ensayos clínicos

Washington.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) presentó el «Acelerador de Ensayos Clínicos», una iniciativa regional diseñada para elevar la calidad y el impacto de la investigación científica en América Latina y el Caribe.

En un comunicado, indicaron que el proyecto busca superar la fragmentación de los estudios actuales, que suelen ser pequeños y repetitivos, para generar evidencia de alta calidad que responda directamente a las necesidades de salud pública de la región.

Al respecto, el director de la OPS, el dr. Jarbas Barbosa, señaló que esta herramienta permitirá transitar de una investigación reactiva a soluciones proactivas y visionarias.

Destacaron que la iniciativa introduce estrategias innovadoras que incluyen desde el diseño conceptual de los estudios hasta el uso de inteligencia artificial. Uno de los pilares del Acelerador es la armonización de acuerdos contractuales, lo que reducirá los retrasos administrativos y facilitará la colaboración entre múltiples centros de investigación.

Acotaron que al simplificar los requisitos y estandarizar los procesos, la OPS espera que los países asuman un papel protagónico en el desarrollo de nuevas terapias, garantizando siempre el cumplimiento de los estándares éticos y regulatorios internacionales.

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Buscan fortalecer las regiones

El lanzamiento se fundamenta en las lecciones críticas aprendidas durante la pandemia de COVID-19, la cual evidenció brechas significativas en la capacidad de la región para coordinar investigaciones a gran escala. Carla Saenz, asesora de bioética de la OPS, destacó que los países han respondido al desafío de producir «más y mejor investigación» con un compromiso sin precedentes en los últimos 15 años.

El programa busca aprovechar este impulso para fortalecer las redes regionales y apoyar ensayos multicéntricos más robustos que beneficien a todas las poblaciones.

Como parte del apoyo logístico, el Acelerador ya ofrece recursos a través del «Portal de Ensayos Clínicos de las Américas», una plataforma digital con guías y documentos clave para investigadores y reguladores.

En este sentido, indicaron que esta iniciativa se alinea con las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud para mejorar la investigación clínica global.

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