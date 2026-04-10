Melania Trump exige el cese de difamaciones para las víctimas de Epstein

Washington.- La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump emitió una declaración oficial para desmentir categóricamente las acusaciones que intentan vincularla con Jeffrey Epstein, calificándolas de «mentiras malintencionadas» y carentes de fundamentos éticos.

En un comunicado, de la Casa Blanca, indicó que Melania Trump aclaró que nunca mantuvo una amistad ni relación personal con Epstein o Ghislaine Maxwell, explicando que cualquier coincidencia en eventos sociales fue producto de los círculos compartidos en Nueva York y Palm Beach.

Asimismo, subrayó que conoció a su esposo de forma fortuita en 1998, desmintiendo las versiones que señalan a Epstein como el mediador de dicho encuentro.

En su comunicado, la Primera Dama enfatizó que no figura como testigo ni acusada en ningún documento judicial, deposición o investigación del FBI relacionada con los crímenes del financiero.

Asimismo, denunció la circulación de imágenes y declaraciones falsas en redes sociales, instando al público a ser cauteloso ante la desinformación.

First Lady Melania Trump’s Statement pic.twitter.com/fSEz24NEyg — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2026

Reiteró que no tuvo conocimientos de los abusos sexuales

Melania Trump reiteró que nunca tuvo conocimiento de los abusos cometidos por Epstein, no participó en sus actividades ni visitó sus propiedades privadas, reafirmando que su reputación ha sido defendida con éxito en tribunales frente a entidades que ya se han visto obligadas a retractarse.

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En este sentido, ante la persistencia de estos ataques, Melania Trump hizo un llamado urgente al Congreso de los Estados Unidos para que tome medidas concretas hacia la transparencia.

Propuso la creación de audiencias públicas centradas exclusivamente en las supervivientes, permitiéndoles testificar bajo juramento y asegurar que sus relatos queden integrados de manera permanente en el Registro Congresional.

Según la Primera Dama, otorgar a las víctimas esta plataforma oficial es el único camino para alcanzar la verdad integral sobre el caso y las redes de poder involucradas.

Por último, Melania Trump reafirmó su compromiso de seguir luchando legalmente contra cualquier difamación, mientras centra sus esfuerzos institucionales en la protección de los ciudadanos y la integridad de la verdad.

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