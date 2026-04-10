Kamala Harris considera una tercera candidatura presidencial para 2028

New York.- Durante una intervención en la conferencia de la National Action Network, la exvicepresidenta Kamala Harris reveló que está evaluando seriamente postularse a la presidencia de los Estados Unidos por tercera vez en 2028.

A través de varios medios de comunicación se conoció que ante una pregunta directa del reverendo Al Sharpton sobre sus ambiciones futuras, Harris respondió con la declaración más contundente hasta la fecha. “Podría hacerlo, lo estoy pensando”.

De la misma manera, la exfuncionaria subrayó que su experiencia previa a un paso de la Oficina Oval le ha otorgado una comprensión profunda de las exigencias del cargo y de la necesidad de reformar un sistema que, según sus palabras, ha dejado de funcionar para la mayoría de los ciudadanos.

Por otro lado, se conoció que el anuncio fue recibido con una ovación entusiasta por parte de los asistentes en Manhattan, quienes interrumpieron su charla con gritos de “¡postúlate de nuevo!”.

NEW: Kamala Harris says she's STILL considering a presidential run in 2028: "I might." "I'm thinking about it." pic.twitter.com/Kwu2seA6OY — Fox News (@FoxNews) April 10, 2026

Criticó la gestión de Trump

De la misma manera, en su discurso, enfatizó que cualquier aspirante al liderazgo debe priorizar el progreso real sobre la burocracia gubernamental, argumentando que el pueblo estadounidense busca resultados tangibles en lugar de trámites ineficientes.

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La exvicepresidenta aprovechó el foro para lanzar duras críticas hacia la gestión del actual mandatario, Donald Trump, centrándose especialmente en la política exterior y el conflicto con Irán.

Sharpton: Are you going to run again in 2028? Kamala Harris: Listen, I might. I'm thinking about it. pic.twitter.com/NhZCChI75o — Acyn (@Acyn) April 10, 2026

En este sentido, Harris acusó a Trump de faltar a la verdad respecto a la eliminación del arsenal nuclear iraní y señaló que sus decisiones han debilitado alianzas estratégicas y aumentado los costos para las familias estadounidenses.

“Los ciudadanos siempre pagarán por la guerra”, advirtió, vinculando la inestabilidad internacional con el incumplimiento de las promesas económicas que el republicano realizó al inicio de su administración.

Por último, Harris prometió mantener informado al público sobre su decisión final, condicionada a dónde y cómo pueda realizar el «mejor trabajo para el pueblo estadounidense».

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