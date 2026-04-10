Charlotte, NC.- Jordyn Tyson construyó su camino en el fútbol americano con una premisa clara: mejorar un uno por ciento cada día. El receptor de la Universidad Estatal de Arizona creció en un entorno donde la competencia marcó cada etapa de su desarrollo personal y deportivo. Como el menor de tres hermanos, enfrentó desde temprano desafíos constantes que moldearon su carácter.

Originario de Texas, Tyson convivió con referentes cercanos que alcanzaron el alto rendimiento. Su hermano mayor, Jaylon Tyson, logró consolidarse en la NBA, mientras otro de sus hermanos se desempeña en el área de preparación física dentro del fútbol universitario de la FBS. Ese contexto familiar elevó el estándar desde su infancia y reforzó su determinación.

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El propio Tyson describió ese entorno competitivo durante su participación en el Combine de la NFL. En sus palabras, la competencia no tenía pausas. La familia transformaba cualquier actividad en un desafío: desde partidos de baloncesto hasta juegos de golf, ping-pong o bolos. Esa dinámica constante lo obligó a esforzarse más para destacar, especialmente por su condición de hermano menor.

Esa exigencia temprana consolidó una mentalidad orientada al esfuerzo diario. Tyson adoptó una ética de trabajo basada en la constancia, entendiendo que cada pequeño avance contribuye al rendimiento global. Además, encontró guía en los consejos de su hermano Jaylon, quien le transmitió la importancia de actuar con profesionalismo y mantener disciplina fuera del campo.

El receptor asimiló rápidamente que el deporte de alto nivel funciona bajo reglas estrictas. Tyson comprende que cada entrenamiento, cada partido y cada decisión personal impacta directamente en su carrera. Bajo esa lógica, se preparó para competir en escenarios de máxima exigencia, proyectándose como una posible selección de primera ronda en el draft.

Uno de los episodios que mejor refleja su mentalidad ocurrió durante un partido clave entre la Universidad Estatal de Arizona y Texas Tech la temporada pasada. Tyson sufrió una lesión en ambos isquiotibiales en pleno juego. A pesar del dolor, decidió mantenerse en el campo en un momento decisivo.

En una cuarta oportunidad con dos yardas por avanzar, ejecutó una jugada determinante que se transformó en una ganancia de 33 yardas y abrió el camino hacia el touchdown que aseguró la victoria. El contexto aumentaba la presión: el equipo disputaba el campeonato de la Big 12.

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Tyson reconoció que inicialmente interpretó la lesión como un calambre, pero rápidamente entendió la gravedad. Aun así, eligió continuar. Esa decisión reflejó su identidad competitiva y su compromiso con el equipo.

Hoy, Jordyn Tyson se posiciona como un atleta que combina talento, resiliencia y una mentalidad profesional sólida, elementos que lo acercan cada vez más a su objetivo de consolidarse en la NFL.

Con información de Panthers.

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