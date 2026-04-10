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Festival del Libro de Lake Norman

ENTRETENIMIENTO
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Festival del Libro de Lake Norman
Cortesía: Festival del Libro de Lake Norman
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Lake Norman BookPalooza tendrá lugar el sábado 25 de abril de 2026, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., en Liberty Park, 255 E Iredell Avenue, Mooresville, Carolina del Norte.

Este es un festival literario gratuito, patrocinado por Books on the House, Fred and June’s Books y el Ayuntamiento de Mooresville.

Lee también: Libros en actividad gratuita en Charlotte BookPalooza

El evento incluye:

  • Más de 50 autores en Literary Lane, donde podrán firmar ejemplares de sus libros y conocerlos en persona. (Además, venta de libros).
  • Más de 35 vendedores y artesanos en el Bazar Literario.
  • Cabello de hadas
  • Pintura facial
  • Lee a un perro rescatado
  • Lecturas de tarot
  • Oportunidad para tomar fotos
  • Normie, el monstruo del lago Norman

Lee también: Ruta de Libros del Gran Charlotte en abril

  • Charlas con autores de misterio y suspense en el anfiteatro.
  • Libros Jardín de cerveza
  • Rifa
  • Camiones de comida
  • DJ
  • Más

Video: Intento de Récord Guinness y Procesión del Señor de los Milagros

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