Festival del Libro de Lake Norman

Charlotte, NC.- El Lake Norman BookPalooza tendrá lugar el sábado 25 de abril de 2026, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., en Liberty Park, 255 E Iredell Avenue, Mooresville, Carolina del Norte.

Este es un festival literario gratuito, patrocinado por Books on the House, Fred and June’s Books y el Ayuntamiento de Mooresville.

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El evento incluye:

Más de 50 autores en Literary Lane, donde podrán firmar ejemplares de sus libros y conocerlos en persona. (Además, venta de libros).

Más de 35 vendedores y artesanos en el Bazar Literario.

Cabello de hadas

Pintura facial

Lee a un perro rescatado

Lecturas de tarot

Oportunidad para tomar fotos

Normie, el monstruo del lago Norman

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Charlas con autores de misterio y suspense en el anfiteatro.

Libros Jardín de cerveza

Rifa

Camiones de comida

DJ

Más

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