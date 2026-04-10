Festival del Libro de Lake Norman

Charlotte, NC.- El Lake Norman BookPalooza tendrá lugar el sábado 25 de abril de 2026, de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., en Liberty Park, 255 E Iredell Avenue, Mooresville, Carolina del Norte.
Este es un festival literario gratuito, patrocinado por Books on the House, Fred and June’s Books y el Ayuntamiento de Mooresville.
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El evento incluye:
- Más de 50 autores en Literary Lane, donde podrán firmar ejemplares de sus libros y conocerlos en persona. (Además, venta de libros).
- Más de 35 vendedores y artesanos en el Bazar Literario.
- Cabello de hadas
- Pintura facial
- Lee a un perro rescatado
- Lecturas de tarot
- Oportunidad para tomar fotos
- Normie, el monstruo del lago Norman
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- Charlas con autores de misterio y suspense en el anfiteatro.
- Libros Jardín de cerveza
- Rifa
- Camiones de comida
- DJ
- Más