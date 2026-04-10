American Airlines regresa a Caracas el 30 de abril

Washington.- La aerolínea estadounidense American Airlines anunció oficialmente la reanudación de sus vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (CCS) en Caracas, programada para iniciar el próximo 30 de abril de 2026.

A través de varios medios de comunicación se conoció que tras años de suspensión de la ruta, la aerolínea estadounidense recupera una de sus conexiones históricamente más importantes en la región, respondiendo a la creciente demanda de conectividad entre el sur de Florida y la capital venezolana bajo un nuevo marco de operaciones comerciales.

El restablecimiento de esta ruta se produce en un contexto de cambios significativos en las políticas de aviación y seguridad fronteriza. La aerolínea destacó que el reinicio de los servicios se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que garantizan el cumplimiento de las normativas vigentes en ambos países.

Se conoció, que American Airlines busca facilitar no solo el reencuentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos, sino también dinamizar el intercambio comercial y los viajes corporativos que han estado limitados a conexiones por terceros países durante los últimos años.

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La compañía detalló que operará inicialmente con una frecuencia diaria, utilizando aeronaves de fuselaje ancho para maximizar la capacidad de pasajeros y carga.

American Airlines anunció planes para reanudar sus vuelos entre Miami y Caracas a partir del 30 de abril de 2026, lo que marcaría el regreso de la ruta tras más de 6 años suspendida. La aerolínea prevé iniciar con un vuelo diario, sujeto a aprobaciones finales y evaluaciones. pic.twitter.com/Ny2EOkNlL8 — Enrique Santos (@enriquesantos) April 10, 2026

Se venderán los boletos a través de sus canales oficiales

De la misma manera, los portavoces de la aerolínea subrayaron que el regreso a Caracas es un paso estratégico para consolidar a Miami como el principal centro de conexión («hub») hacia Latinoamérica.

#29Ene American Airlines se convierte en la primera aerolínea en restablecer conexión entre Venezuela y Estados Unidos. AA mantiene estrecho contacto con autoridades federales y está lista para comenzar vuelos a Venezuela, una vez que obtenga aprobación del gobierno y se… pic.twitter.com/XivG2weBSm — CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) January 29, 2026

Asimismo, los boletos estarán disponibles para la venta de manera inmediata a través de sus canales oficiales, ofreciendo a los viajeros una opción directa que reduce significativamente los tiempos de traslado actuales.

Por último, este anuncio es visto como un hito en la normalización de los servicios de transporte aéreo internacional en la región. American Airlines reafirmó su compromiso de mantener los más altos estándares de seguridad y servicio al cliente en esta ruta reincorporada.

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