Schultz brilla en la victoria sobre Memphis

Charlotte, NC.- Los Charlotte Knights cumplieron con su cometido en una fresca noche del miércoles 8 de abril al derrotar a los Memphis Redbirds por 7-3 ante su afición en el Truist Field. Noah Schultz brilló en el montículo y registró nueve ponches, su mejor marca de la temporada.

Schultz tuvo algunos problemas en la parte alta de la primera entrada cuando los Redbirds anotaron dos carreras y tomaron la delantera rápidamente. Sin embargo, el lanzador zurdo de los Knights no permitió que ningún otro corredor llegara a base en las siguientes cuatro entradas.

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En la ofensiva, Charlotte causó todo el daño en la parte baja de la tercera entrada. Korey Lee abrió la entrada con un jonrón de tres carreras por encima del muro del jardín izquierdo. Dos bateadores después, Jacob González conectó un jonrón de dos carreras y los Knights se pusieron arriba 5-2. La remontada continuó y Josh Breaux impulsó su primera carrera de la temporada con un sencillo al jardín izquierdo. La base por bolas con las bases llenas de William Bergolla Jr. coronó la explosión ofensiva.

Schultz terminó con cinco entradas lanzadas, dos hits permitidos, solo una carrera limpia y ninguna base por bolas, además de sus nueve ponches. Tyler Davis , Garrett Schoenle y Zach Franklin cubrieron las últimas cuatro entradas del partido desde el montículo y se aseguraron de mantener a raya a la potente ofensiva de Memphis.

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Breaux y Oliver Dunn conectaron dos hits cada uno, pero el ataque fue equilibrado durante toda la noche. Los nueve jugadores de los Knights que estaban en la alineación llegaron a base al menos una vez.

La serie continúa el jueves 9 de abril por la noche con el enfrentamiento entre Memphis y Charlotte en el Truist Field a las 7:04 p. m. ET.

Con información de Charlotte Knights

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