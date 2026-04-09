Leavitt destaca alivio fiscal histórico para familias y adultos mayores

Washington.- La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt afirmó que la implementación de la Ley de Recortes de Impuestos para Familias Trabajadoras (OBBB) ha comenzado a generar un alivio financiero sin precedentes para la clase media y los sectores laborales en todo el país.

En un reportaje publicado en sus redes sociales, señaló que esta reforma, diseñada para devolver el poder adquisitivo a los ciudadanos, se aleja de las promesas políticas tradicionales para ofrecer ahorros tangibles mediante reembolsos más significativos.

En este sentido destacaron que el objetivo central es permitir que el dinero permanezca en los hogares de quienes lo generan, fortaleciendo la economía desde la base.

President Trump Is Delivering Historic Tax Relief for Working Americans and Seniorshttps://t.co/SnPC54NVke — Karoline Leavitt (@PressSec) April 9, 2026

Beneficiarán a los adultos mayores

Por otro lado, señalaron que los adultos mayores de 65 años se encuentran entre los principales beneficiarios gracias a una nueva deducción adicional de $6.000 para individuos y $12.000 para parejas.

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De la misma manera, destacaron que estas reformas permiten que aproximadamente el 88% de las personas mayores queden exentas del pago de impuestos federales sobre sus beneficios de Seguro Social. Además, la naturaleza retroactiva de esta medida garantiza que millones de jubilados reciban fondos adicionales este año, proporcionando un respaldo esencial para gastos médicos y de subsistencia.

Acotaron también que en el ámbito laboral, la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra marca un hito en la política pro-trabajador. Los empleados del sector servicios pueden deducir hasta $25.000 en propinas, lo que representa un ingreso anual extra de aproximadamente $1.300. Paralelamente, la deducción de la prima por tiempo extra permite que los trabajadores mantengan una mayor parte de su esfuerzo adicional en sus cheques de pago, incentivando la productividad y ofreciendo un respiro financiero inmediato frente a la inflación.

Por último, la administración sostiene que estas medidas no solo protegen programas vitales como Medicare y Medicaid, sino que también estimulan el crecimiento económico suficiente para reducir el déficit nacional en $2 billones.

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