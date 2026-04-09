La FAA multó a American Airlines

Washington.- La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una multa civil de $255.000 contra American Airlines tras alegar violaciones sistemáticas en las regulaciones de control de drogas y alcohol.

En un comunicado, explicaron que según la investigación de la agencia, entre mayo de 2019 y diciembre de 2023, la aerolínea permitió que 12 asistentes de vuelo retomaran sus funciones de seguridad crítica sin haber completado los protocolos de seguimiento y pruebas obligatorias exigidas por la ley federal.

De la misma manera, el informe de la FAA detalla que estos empleados habían dado positivo previamente en pruebas de detección de sustancias prohibidas, incluyendo alcohol, anfetaminas, cocaína, marihuana y metanfetaminas.

En este sentido, indicaron que bajo la normativa vigente, cualquier empleado en una posición sensible para la seguridad que falle un test debe someterse a un proceso riguroso de rehabilitación y pruebas recurrentes antes de volver a operar, paso que presuntamente fue omitido por la compañía.

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American Airlines recibió la notificación de multa

Por otro lado, resaltaron que esta sanción subraya la política de «tolerancia cero» de la administración federal respecto al consumo de sustancias en la industria aérea, donde la integridad del personal es fundamental para la seguridad de los pasajeros.

De la misma manera, la FAA enfatizó que permitir que personal no apto realice labores críticas pone en riesgo innecesario las operaciones de vuelo y la confianza en el sistema de transporte nacional.

Por último, se conoció que American Airlines ha recibido la notificación oficial de cumplimiento y dispone de un plazo de 30 días para responder formalmente a los cargos presentados.

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