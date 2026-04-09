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Investiga a la NFL por posibles prácticas monopólicas y costos excesivos

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Maria Gabriela Perez

Washington.- El Departamento de Justicia inició investigación formal contra la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para evaluar si la organización está imponiendo tarifas de suscripción desproporcionadas a los aficionados.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación que indicaron que las autoridades federales buscan determinar si la actual estrategia de distribución de la liga constituye un abuso de posición dominante, obligando a los consumidores a pagar múltiples servicios para seguir la temporada regular y los partidos de postemporada.

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Trascendió que el origen de la controversia radica en la evolución del modelo de negocio de la NFL, que históricamente se basaba en la televisión abierta y gratuita gracias a la Ley de Transmisión Deportiva de 1961. Esta legislación permitió a las ligas eludir ciertas restricciones antimonopolio para negociar derechos colectivos, siempre con la premisa de mantener el acceso público.

Investigan posibles tácticas anticompetitivas

Asimismo, señalaron que la migración masiva de partidos hacia plataformas de streaming y canales de pago especializados ha fragmentado la oferta, incrementando significativamente el gasto mensual de los hogares estadounidenses.

Por otro lado, se conoció que la investigación se centra específicamente en posibles tácticas anticompetitivas que obligan a los fanáticos a suscribirse a diversas aplicaciones y servicios de suscripción para acceder a contenidos que antes estaban disponibles sin costo adicional.

En este sentido, los investigadores analizan si la liga ha diseñado este ecosistema de manera intencional para maximizar beneficios a expensas de limitar la competencia y perjudicar el bolsillo del espectador promedio, quien ahora debe navegar por un complejo tablero de muros de pago.

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