Investiga a la NFL por posibles prácticas monopólicas y costos excesivos

Washington.- El Departamento de Justicia inició investigación formal contra la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) para evaluar si la organización está imponiendo tarifas de suscripción desproporcionadas a los aficionados.

Así se conoció a través de varios medios de comunicación que indicaron que las autoridades federales buscan determinar si la actual estrategia de distribución de la liga constituye un abuso de posición dominante, obligando a los consumidores a pagar múltiples servicios para seguir la temporada regular y los partidos de postemporada.

Ver más: Feleipe Franks regresa y refuerza a los Panthers con energía y experiencia

Trascendió que el origen de la controversia radica en la evolución del modelo de negocio de la NFL, que históricamente se basaba en la televisión abierta y gratuita gracias a la Ley de Transmisión Deportiva de 1961. Esta legislación permitió a las ligas eludir ciertas restricciones antimonopolio para negociar derechos colectivos, siempre con la premisa de mantener el acceso público.

Exclusive: The NFL is under investigation by the Justice Department over its broadcasting deals https://t.co/SQxG6moOrJ — The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2026

Investigan posibles tácticas anticompetitivas

Asimismo, señalaron que la migración masiva de partidos hacia plataformas de streaming y canales de pago especializados ha fragmentado la oferta, incrementando significativamente el gasto mensual de los hogares estadounidenses.

BREAKING: The DOJ opens an investigation into the NFL, Reuters reports. pic.twitter.com/jupnXqdmbv — Resist the Mainstream (@ResisttheMS) April 9, 2026

Por otro lado, se conoció que la investigación se centra específicamente en posibles tácticas anticompetitivas que obligan a los fanáticos a suscribirse a diversas aplicaciones y servicios de suscripción para acceder a contenidos que antes estaban disponibles sin costo adicional.

En este sentido, los investigadores analizan si la liga ha diseñado este ecosistema de manera intencional para maximizar beneficios a expensas de limitar la competencia y perjudicar el bolsillo del espectador promedio, quien ahora debe navegar por un complejo tablero de muros de pago.