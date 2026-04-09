Detienen a médico venezolano en un control fronterizo en Texas

Texas.- La comunidad médica y defensores de derechos humanos manifestaron su alarma tras la detención del Dr. Ezequiel Véliz, un especialista en Medicina Familiar, durante un control fronterizo en Texas.

A través de varios medios de comunicación se conoció que a pesar de haber ingresado legalmente y encontrarse en proceso de renovación de su estatus migratorio, el galeno fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza bajo acusaciones de violar los términos de su estancia.

Su familia en diversas entrevistas denunció que, aunque presentó documentación que acreditaba su trámite activo, las autoridades procedieron con la detención, manteniéndolo incomunicado.

Es de mencionar, que Véliz, reconocido como «residente del año» en 2025 en la región del Valle del Río Grande, desempeñaba un papel crucial en la atención de pacientes con enfermedades crónicas en comunidades desatendidas.

Un portavoz de CBP ha confirmado que el doctor Ezequiel Josué Veliz Cáceres se encuentra actualmente bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y en proceso de deportación. Según el informe oficial, el Sr. Veliz se presentó voluntariamente a un punto de inspección en Texas el 6 de… https://t.co/Eannevz08J — John R. De La Vega, P.A. (@johndelavegalaw) April 9, 2026

Alertan sobre la pérdida de profesionales calificados

Su hermana, Génesis Véliz, enfatizó que el médico contaba con el respaldo del hospital donde labora y una carta de la comisión médica estatal. El caso ha resonado profundamente en Nueva York y Texas, donde colegas destacan su impecable trayectoria y su compromiso con el sistema de salud estadounidense, que actualmente enfrenta un déficit crítico de especialistas.

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Asimismo, Organizaciones como la Asociación Médica Estadounidense (AMA) han advertido que la pérdida de profesionales calificados debido a retrasos administrativos en las visas agrava la escasez de médicos, la cual podría alcanzar un déficit de 86.000 doctores para el año 2036.

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Por último, actualmente, los familiares y abogados del Dr. Véliz exigen transparencia sobre su paradero y la revisión inmediata de su caso para evitar una deportación que consideran injusta. Han iniciado campañas en redes sociales y contactado a miembros del Congreso para alzar la voz por otros profesionales de la salud que enfrentan incertidumbre migratoria.

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