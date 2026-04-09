Delcy Rodríguez anuncia «aumento responsable» frente a protestas de trabajadores

Caracas.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el miercóles 8 de abril que el Gobierno nacional prepara un incremento salarial que entrará en vigor el próximo 1 de mayo.

En un mensaje al país Rodríguez calificó la medida como un «ajuste responsable» en el marco de una «peregrinación» económica contra el bloqueo, asegurando que el incremento en los ingresos nacionales, proyectado en un 37% para este 2026 permitirá robustecer el poder adquisitivo de la clase obrera tras años de estancamiento.



Trabajadores salieron a las calles

Sin embargo, tras el anuncio oficial, miles de trabajadores de diversos sectores, acompañados por jubilados y pensionados, tomaron las calles de Caracas y otras ciudades del país el jueves 9 de abril, exigiendo el incremento del salario.

#AHORA | Video de @johanalvarezr: Momento en el que la marcha de trabajadores supera el cerco del régimen y continúa con su trayecto hacia el Palacio de Miraflores. pic.twitter.com/CU2NL7lai2 — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 9, 2026

Los manifestantes expresaron su profundo escepticismo ante las promesas gubernamentales, portando pancartas con mensajes contundentes que advertían: «No seremos engañados por el gobierno».

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Asimismo, los líderes sindicales denunciaron que los bonos sin incidencia salarial no sustituyen un sueldo digno que cubra la canasta básica.

¡Que el mundo vea cómo reprimen al país! No han cambiado, ni cambiarán nunca. Este es el sentimiento de una nación que se cansó de la miseria y la violencia sistemática de la dictadura de Delcy Rodríguez. Venezuela despertó y no hay vuelta atrás. #SonLosMismos pic.twitter.com/DoZJ0olHK3 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) April 9, 2026

Es de mencionar, que la jornada de protesta estuvo marcada por momentos de tensión cuando los trabajadores forzaron el paso ante los bloqueos de los cuerpos de seguridad.

Los voceros de la Coalición Sindical Nacional recordaron que el salario mínimo se ha mantenido en niveles críticos (130 bolívares mensuales) durante años, lo que ha reducido el ingreso real a términos simbólicos. Exigen que cualquier ajuste se base en el Artículo 91 de la Constitución, el cual vincula el salario mínimo al costo de la vida y a la dignidad del trabajador.

«Ya no aceptamos promesas de próximamente; el hambre de las familias venezolanas no espera», declararon representantes del gremio docente durante la marcha.

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