Condenado hombre por crímenes de odio tras ataques con explosivos

Minneapolis.- El Departamento de Justicia informó que un jurado federal declaró culpable a Firomsa Ahmed Umar, de 31 años, por una serie de ataques con dispositivos destructivos dirigidos contra la heladería Fletcher’s Ice Cream & Café en octubre de 2025.

En un comunicado, indicaron que los cargos incluyen incendio provocado, intento de incendio y posesión de artefactos destructivos no registrados. El veredicto confirma que Umar utilizó bombas molotov de fabricación casera, incluyendo una mezcla de «napalm improvisado», para atacar el establecimiento comercial durante dos días consecutivos.

La investigación reveló que el móvil del crimen fue el odio ideológico, ya que el acusado seleccionó deliberadamente el local debido a que exhibía una bandera del orgullo (Pride) en su fachada.

Asimismo, el jurado determinó que los actos fueron motivados por la percepción de Umar sobre la orientación sexual o identidad de género relacionada con el negocio. Adicionalmente, se presentaron pruebas de que el individuo había realizado grafitis homofóbicos en la zona semanas antes de los ataques.

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Autoridades policiales evitaron una tragedia

Por otro lado, señalaron que durante el juicio, se detalló cómo el primer ataque logró romper los cristales frontales e iniciar un incendio que fue sofocado por empleados de negocios vecinos, mientras que el segundo intento falló en encenderse por un defecto en la mecha.

Jury Convicts Arsonist Who Threw Molotov Cocktails at a Minneapolis Café A federal jury convicted Firomsa Ahmed Umar, age 31, of: • One count of arson and attempted arson on October 19, 2025

• Possession of an unregistered destructive device on October 19, 2025

• Attempted… pic.twitter.com/TOhfUNC6Xd — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 9, 2026

Acotaron también, que al momento de su arresto, el 20 de octubre, las autoridades hallaron en posesión de Umar gasolina, encendedores y una tercera botella preparada para ser utilizada como explosivo, evitando así una tragedia mayor en la comunidad.

Por último, el Fiscal Federal Daniel N. Rosen destacó que este tipo de actos violentos basados en la intolerancia no tienen cabida en la sociedad y que el sistema judicial actuará con firmeza para proteger los derechos y la integridad de todos los ciudadanos frente al extremismo y el odio.

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