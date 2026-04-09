CBP reporta niveles mínimos históricos de cruces ilegales

Washington.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmaron que el país ha alcanzado su undécimo mes consecutivo sin liberaciones de detenidos en la frontera sur.

En un comunicado, explicaron que esta política de «consecuencias reales» ha derivado en una disminución del 95% en las aprehensiones diarias en comparación con la administración anterior.

Según las autoridades, este endurecimiento de la vigilancia y el procesamiento ha establecido un nuevo estándar de seguridad nacional que busca desincentivar el ingreso irregular de forma permanente.

Destacan diversos procedimientos en fronteras

Por otro lado, detallaron que las estadísticas correspondientes al mes de marzo subrayan la efectividad de las actuales políticas de control. Con apenas 8.268 aprehensiones registradas en el sector suroeste, las cifras se sitúan un 90% por debajo del promedio mensual de las últimas tres décadas.

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En este sentido, destacaron que este periodo representa el decimocuarto mes consecutivo en el que las detenciones se mantienen por debajo del umbral de las 9.000 personas, lo que las autoridades califican como el estado fronterizo más seguro en la historia reciente de los Estados Unidos.

Asimismo, más allá del flujo migratorio, el CBP ha intensificado sus operaciones contra el narcotráfico, logrando la incautación de más de 65.000 libras de sustancias ilícitas solo en el último mes.

Destacaron que esto incluye 613 libras de fentanilo, lo que representa un incremento del 27% en las incautaciones en comparación con el mismo periodo del año anterior. La agencia destaca que estas acciones en la primera línea de defensa son fundamentales para proteger a las comunidades locales de la crisis de opioides y el crimen organizado.

Además, en el área comercial y de salud pública, la agencia también reportó una actividad intensa, procesando $323 mil millones en importaciones y deteniendo miles de envíos por violaciones de propiedad intelectual o trabajo forzado. Los especialistas en agricultura también emitieron más de 7.700 notificaciones de acción de emergencia para evitar la entrada de productos prohibidos que pudieran comprometer los recursos naturales del país.

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