Artemis II inicia su descenso final

Houston.- Tras completar una histórica misión de diez días alrededor de la Luna, los astronautas de Artemis II iniciaron su última jornada en el espacio con los preparativos críticos para el reingreso atmosférico.

Así lo anunció la NASA en un comunicado, que indicaron que Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen dedicaron la mañana a configurar la cabina de la nave Orion, asegurando carga, instalando asientos y revisando los procedimientos de emergencia antes de enfrentar las fuerzas de gravedad al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

Explicaron que la fase más técnica del retorno incluyó una quema de corrección de trayectoria programada para las 9:53 p.m. EDT, destinada a alinear con precisión la cápsula hacia su zona de aterrizaje.

Asimismo, señalaron que el equipo de control de misión en Houston confirmó que la nave alcanzará velocidades de casi 24,000 mph, generando un calor extremo que provocará un apagón de comunicaciones de seis minutos. Este fenómeno de plasma es uno de los momentos de mayor tensión, donde la tripulación experimentará hasta 3.9 Gs de presión.

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Operativo de rescate listo

Por otro lado, la NASA precisó que el operativo de rescate está listo frente a las costas de San Diego, donde se espera que la cápsula Orion realice su amerizaje a las 8:07 p.m. EDT del viernes 10 de abril.

Explicaron que una vez que los tres paracaídas principales reduzcan la velocidad del módulo a niveles seguros, los equipos de la Marina de los EE. UU. y la NASA procederán con la extracción de los astronautas mediante helicópteros, trasladándolos de inmediato al buque USS John P. Murtha para una evaluación médica exhaustiva.

De la misma manera, señalaron que habilitaron una cobertura en vivo a través de múltiples plataformas de streaming para que el público pueda presenciar el histórico «splashdown». Una vez en tierra firme, los astronautas regresarán al Centro Espacial Johnson para reencontrarse con sus familias y comenzar el análisis científico de su viaje.