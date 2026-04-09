Charlotte, NC.- Alejandro Meola presenta su nuevo single “Sed De Nacer” en vivo el Lunes 27 de Abril a las 7pm en The Evening Muse – 3227 N Davidson St, Charlotte, NC con un show que combina Rock, Folk, Blues y sonidos globales apoyando la diversidad cultural a través de las artes. Entradas anticipadas $5 via Eventbrite o en la puerta el día del concierto, seguido por sesiones de micrófono abierto junto a Erik Button. Compra tus boletos aquí.

Alejandro Meola es un cantautor y guitarrista argentino-americano independiente. Radicado en el área de NYC desde 2013, fue incluido en la Best New Latinx playlist de NPR World Cafe y ha tocado por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica en ciudades como Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Madrid, Mexico y Buenos Aires.

Su nuevo single “Sed De Nacer” es una canción visceral cargada de imágenes ruteras que invitan a dejar los miedos atrás, ahora disponible en todas las plataformas digitales.

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El cantautor también estará repasando canciones como “LUX”, “La Inmigración”, “Tiempos Difíciles” y “Gente Rota” en el marco de una gira que lo llevará a tocar por la Costa Este de EEUU y Puerto Rico:

11 de Abril – Boston, MA en The Jungle

15 de Abril – Nueva York, NY en Berlin

27 de Abril – Charlotte, NC en The Evening Muse

30 de Abril – Miami, FL en Luna Star Cafe

2 de Mayo – Atlanta, GA en Fat Matt’s Rib Shack

Este nuevo sencillo continua la línea de sus dos discos anteriores “Electro Folk” y “VIVO”, donde Meola explora nuevos sonidos solo con guitarra y voz. “Ultimamente tuve la oportunidad de viajar bastante y en el camino fui intentando resolver las canciones con menos, buscando su forma más esencial”, dice el cantautor.

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Lunes 27 de Abril a las 7pm Alejandro Meola en The Evening Muse – 3227 N Davidson St, Charlotte, NC. Entradas anticipadas $5 a través de Eventbrite o en la puerta el día del show. Compra tus boletos aquí.

Para más detalles visita alejandromeola.com o sigue a Alejandro en Instagram, Facebook y YouTube.

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