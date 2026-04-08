Trump anuncia cambio de régimen en Irán y aranceles globales

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmó el miércoles 8 de abril que trabajarán estrechamente con Irán tras determinar que el país ha completado un proceso de «cambio de régimen muy productivo».

A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que no habrá enriquecimiento de uranio y que ambas naciones colaborarán para localizar y extraer todo el material nuclear enterrado, el cual ha estado bajo vigilancia satelital estricta de la Fuerza Espacial.

Según Trump, el arsenal se mantiene intacto desde la última intervención y el proceso de desmantelamiento será supervisado directamente por las fuerzas estadounidenses.

A big day for World Peace! pic.twitter.com/HsqbANM0k4 — The White House (@WhiteHouse) April 8, 2026

Anunció nuevos acuerdos

Por otro lado, como parte de esta nueva etapa diplomática, el presidente anunció que ya se han alcanzado acuerdos en gran parte de los 15 puntos estratégicos establecidos.

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El gobierno estadounidense iniciará conversaciones formales para el alivio de sanciones y la renegociación de aranceles con Irán. «Estamos y estaremos hablando sobre el alivio de sanciones», afirmó el mandatario.

OFFICIAL STATEMENT OF IRAN: pic.twitter.com/IZ9qoGpgK8 — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

De la misma manera, destacó una voluntad de apertura económica condicionada al cumplimiento estricto de los compromisos de desnuclearización y estabilidad regional.

Por último, en otra publicación Trump dictaminó que cualquier país que suministre armas militares a Irán enfrentará consecuencias económicas inmediatas. Se aplicará un arancel del 50% a todos los bienes vendidos a los Estados Unidos por parte de naciones proveedoras, sin excepciones ni exclusiones de ningún tipo.

Es de mencionar, que estos anuncios se suman al histórico cese al fuego comunicado el día martes 7 de abril, el cual establece el alto al fuego por dos semanas. El presidente subrayó que esta medida es el pilar fundamental que permite avanzar en la cooperación nuclear y el desarrollo económico.

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